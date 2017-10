نشر موقع “فوربس” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن التغييرات الجذرية الحاصلة في المملكة العربية السعودية, أشار فيه إلى أن مواكبة برنامج تلفزيون الواقع الشهير «عائلة كاردشيان»، أسهل من مواكبة التغيير والأحداث المتلاحقة في المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك في تقرير للكاتبة «روبيكا ليند لاند»، في إطار تعليقها على السماح للمرأة بقيادة السيارة في المملكة.

وقالت إن هناك العديد من الأشياء المحظور على المرأة فعلها في السعودية، ولكن يمكن لمرسوم حكومي تغيير عالمك في لحظة واحدة.

يذكر أن برنامج Keeping Up with the Kardashians، أو «عائلة كاردشيان»، ينتمى لنوعية برامج تلفزيون الواقع، حيث يسلط الضوء على العديد من التغييرات في حياة عائلة كاملة في غضون دقيقة واحدة.

وأصدر الملك السعودي «سلمان بن عبدالعزيز»، مساء الثلاثاء الماضي، أمرا بمنح المرأة حق قيادة السيارات، وجاء في نص المرسوم أن أغلبية أعضاء «هيئة كبار العلماء» في السعودية أفتوا بأن الأصل في قيادة المرأة للمركبة الإباحة، موضحا أن التنفيذ سيبدأ منتصف العام المقبل بعد اتخاذ الإجراءات الضرورية.

وأشارت الكاتبة إلى أنه رغم قرار السماح للمرأة في المملكة بالقيادة لا يعني أنهن سيتمكن من ذلك بكل أريحية، إذ لا تزال هناك عقبات أمامهن، كما أن المرأة تعاني في الكثير من المجالات من وصاية المرأة.

وأوضحت أنه رغم أن التغيير الذي طرأ على حق المرأة في القيادة هو بالتأكيد أخبار مرحب بها، فإنها ما زالت قلقة من أن قوانين الوصاية الرجالية تعني أن المرأة قد لا تتاح لها فرصة القيادة.

ووفق الكاتبة، تنطبق الوصاية على الذكور في المقام الأول على النساء اللواتي يسافرن إلى الخارج (الحصول على جواز سفر)، ويدرسن في الخارج، حيث لا يزال يتعين على المرأة أن تكون مصحوبة بأحد الأقارب الذكور، وهناك مجالات أخرى عديدة.

وقالت إنه في الوقت الحاضر، يعني نظام الوصاية والثقافة الأبوية أن فرص المرأة وخياراتها تعتمد اعتمادا كبيرا على فرص الرجال في عائلاتها.

وتزامن السماح للمرأة بقيادة السيارة مع تغييرات أخرى شهدته المملكة في إطار سياسة الانفتاح، مثل السماح للراقصات بدخول الفنادق وغيرها من الأمور التي أغضبت الكثيرين ووصفوها بالتجاوزات.

وتداول مغردون سعوديون، يوم الإثنين، مقطع فيديو قالوا إنه في أحد فنادق الرياض، وتظهر فيه راقصة بالفندق.

نشر الأمير السعودي «سعود آل سعود» الفيديو معبرا عن غضبه من التجاوزات التي شهدتها المملكة مؤخرا، لا سيما خلل الاحتفال باليوم الوطني، وما بعده، وما يتعلق بالظهور العلني ولأول مرة لفعاليات كانت «محرمة» سابقا.

وقال «آل سعود» في تدوينة له عبر حسابه: «هذا منكر لا يرضاه الله، إلى هذا الحد وصلنا؟ راقصة في فعالية براق التي أقيمت في فندق الريتز كارلتون بالرياض 28-30 سبتمبر».

وسخرت «أماني حفيدة حامد»، مغردة كويتية من مقطع الفيديو معلقة، «الرياض اذا شدت حيلها شوي احتمال البارات تفتح قبل الكريسمس».

