شنَّ السياسي الكويتي وعضو مجلس الأمة السابق، ناصر الدويلة، هجوما عنيفا على صحيفة “الراي” الكويتية لنشرها مقالا تحريضيا ضد الكويت يدعو دول الحصار على قطر لفرض عقوبات عليها باعتبارها ملاذا للإخوان المسلمين ودون كتابة اسم الكاتب.

وقال “الدويلة” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نشرت جريدة الرأي مقالا تحرض دول الحصار على شمول الكويت بعقوباتها لان الكويت صارت هي الملاذ الاخير لجماعة الاخوان المسلمين فماذا نسمي ذلك ؟!!”.

نشرت جريدة الرأي مقالا تحرض دول الحصار على شمول الكويت بعقوباتها لان الكويت صارت هي الملاذ الاخير لجماعة الاخوان المسلمين فماذا نسمي ذلك ؟!! — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 2, 2017

وأكد في تغريدة أخرى أن “المقال مدفوع الاجر الذي نشرته جريدة الرأي بدون اسم كاتبه او المركز الذي تولى نشره هو مقدمة لحملة ضد الكويت تمهيدا لفرض الحصار عليها”.

المقال مدفوع الاجر الذي نشرته جريدة الرأي بدون اسم كاتبه او المركز الذي تولى نشره هو مقدمة لحملة ضد الكويت تمهيدا لفرض الحصار عليها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 2, 2017

وكشف “الدويلة” أن “المقال اشتركت في كتابته ثلاث جهات مصريه و كويتية و إماراتية و يمكن معرفة ذلك من الاساليب المختلفة في الكتابة و المعلومات المضللة المستخدمة”.

المقال اشتركت في كتابته ثلاث جهات مصريه و كويتيه و اماراتيه و يمكن معرفة ذلك من الاساليب المختلفه في الكتابه و المعلومات المضللة المستخدمه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 2, 2017

ووجه “الدويلة” رسالة للمحرضين قائلا: “نقول للجهات المحرضة على الكويت في الداخل والخارج الكويت يحكمها ابو ناصر يغطسكم بالماي و يطلعكم ناشفين و مادام الله معافيه مالكم مدخل للفتنه”.

نقول للجهات المحرضه على الكويت في الداخل والخارج الكويت يحكمها ابو ناصر يغطسكم بالماي و يطلعكم ناشفين و مادام الله معافيه مالكم مدخل للفتنه — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 2, 2017

واختتم تدويناته قائلا: “كل امرئ يجري الى يوم الهياج بما استعدا فكونوا مستعدين للاسوأ و لا يلومن احدكم الا نفسه مقال جريدة الرأي شرارة فتنه تم اشعالها”.

كل امرئ يجري الى يوم الهياج بما استعدا

فكونوا مستعدين للاسوأ و لا يلومن احدكم الا نفسه مقال جريدة الرأي شرارة فتنه تم اشعالها — ناصر الدويلة (@nasser_duwailah) October 2, 2017

وكانت صحيفة “الراي” الكويتية قد نشرت مقالا في عددها يوم امس الاثنين دون الإشارة لكاتب المقال أو الجهة التي أرسلته، ألمحت فيه بالدعوة لفرض عقوبات على الكويت بزعم سيطرة الإخوان المسلمين على جميع مفاصل الدولة وإلزام الحكومة بالتخلص منهم، متهمة إياهم بانهم يسعون إلى “قطرنة الكويت”.