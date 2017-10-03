التقطت عدسات المصورين، مجموعة صورٍ للنجمة التركية مريم أوزرلي، الشهيرة في الوطن العربي باسم “السلطانة هويام”، رفقة المذيع المصري من أصل فلسطيني “باسل الزارو” مقدم برنامج “ET بالعربي” على شاشة MBC.

وشوهدت النجمة مع “الزارو” في منطقة “أصمالي مسجد” بإسطنبول، بعد تناولهما الطعام بأحد المطاعم التركية الشهيرة، وتوجها لنفس الفندق.

ومنذ فترة، زار المذيع والممثل المصري باسل الزارو الممثلة التركية مريم أوزرلي في ألمانيا، خلال رحلة أوروبية قام بها إلى هناك.

وشارك باسل صورته مع “مريم” واعتقد البعض أنها تستقبله لأنه سبق وأن التقت به أثناء زيارتها لإمارة دبي، بصفته مقدّم لبرنامج Et” بالعربي”.

وبعدها، نشرت مريم أوزرلي صور لها مع باسل ألزارو وبعض أصدقائها، ووضح الانسجام بينهما.

وفي كل مرة يذهب باسل إلى ألمانيا لزيارة مريم ويلتقي بأصدقائها، يبدأ الجميع في التكهن حول وجود علاقة بينهما.