تداول ناشطون مصريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” مقطع فيديو لمفتي مصر السابق والمثير للجدل والمعروف باسم “مفتي العسكر”، علي جمعة، يعتبر فيه أن رسم الوشم “التاتو” حلال للبنات وحرام على الشباب؛ لأن الأصل في البنات التزين والتجمل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح “جمعة” خلال حواره في برنامج “والله أعلم”، المذاع عبر فضائية “سي بي سي” أن “التاتو للشاب كأنه بيحط أحمر وأيلاينر ومانيكير، وهذا تشبه منهي عنه، التشبه بثقافة غير ثقافتنا أو التشبه بالنساء منهي عنه، فالولاد بيحطوا التاتو للتشبه بالصيع في حواري نيويورك”.

وأضاف قائلا: “التاتو الحديث حلال؛ لأنه لا يوجد به دم ينجس الأنجسة، والأصل فيها التزين ووضع الماكياج والاعتزاز بشعرها”.

وتابع: “التاتو بيعملوه العيال الصيع بتوع الموتوسيكلات وزبالة الحواري في نيويورك، والتاتو بالنسبة للشباب هو تشبه بالعيال الصيع، ومن تشبه بقوم فهو منهم”.

وكان علي جمعة قد أثار حالة من الجدل في مصر يوم السبت الماضي حين قال إن “الملحدين زعلانين من ربنا ومن النبي، ومن الكون، ومن أنفسهم”.