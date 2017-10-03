بث “تلفزيون” قطر تقريرا مصورا أظهر مدى “الفجر في الخصومة” الذي لحق بدول الحصار ضد قطر، حيث أورد التقرير بالأدلة مئات الحالات من الطلاب القطريين بدول الحصار الذين تعرضوا للانتهاكات والضرر البالغ في مسيرتهم التعليمية.

ويشرح التقرير بالأرقام عدد الطلاب الذين وقع عليهم الضرر وشكل هذا الضرر، وتعنت دول الحصار ضد الطلاب القطريين ومنعهم من استكمال دراستهم على كافة المستويات التعليمية.

شاهد التقرير كاملا..