تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لإحدى المقاهي في العاصمة السعودية بالرياض وقد تحول إلى مرقص على أنغام أغاني المهرجانات المصرية.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قامت إدارة مقهى “درة” بالعصمة الرياض بتشغيل الأغاني الشعبية المصرية ليقوم عدد من الحضور بالرقص في حين أحاط بهم عدد النساء.

كما أظهر الفيديو اعتراض عدد من النساء على مثل هذا الامر، في حين أقدم بعض النساء على مغادرة المكان.

#كافيه_درة_الرياض يتحول الى مرقص..باقي اشوي ويغطون على البحرين ولبنان 😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/l9orAMDd89 — بوغانم (@hassanalishaq73) October 3, 2017

من جانبهم استنكر مغردون، هذا الأمر الغريب على السعودية، متسائلين عما يحصل في الخفاء إذا كان هذا ما يحصل في العلن، داعين الله ان يرحمهم مما تم ابتلاؤهم به.

واصلي يا بلدي واصلي 💃💃

اللهم لاتحاسبنا بما فعل السفهاء من يارب — عزوووز الحربي (@Alksar999) October 3, 2017

هذا في العلن والله يعلم مايحصل في الخفاء — saadrashied (@saadrashied) October 3, 2017

يهزوا ويرقصوا على كيفهم لكن كلمة التوحيد لايتم الإستهزاء بها هكذا ، دام وتغير الوضع فالسعوديه بهذا الشكل فعليهم تغيير العلم ايضا — روان عبدالعزيز (@roroaziz123456) October 3, 2017

دخول قوووووووووي في الانحراف بس مادري منو قاص عليهم ان هالطرق حضاريه في بلد التوحيد وقبلة المسلمين .، ياخساره — ابو عبادي (@ABO_ABADY) October 3, 2017

اقل شي حطوا شيله خليجيه

وراية التوحيد لاتهزوها ع خصوركم

الله المستعان

اسال الله ان يحفظ البلاد والعباد ويبعد عنا كيد الكائدين — سًےـهےـِيّےل اليماني (@suohil8895) October 3, 2017

اللهم رحماك رحماك اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا — Shaheen10 (@sbahliwah1) October 3, 2017

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت مجموعة من القرارات خلال الأيام الماضية تعزز فيها توجهها السريع نحو “العلمانية”، بدأت بالسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ87 ومن ثم السماح للنساء بقيادة السيارة، والسماح لها أيضا بقيادة سيارات الاجرة، وظهور راقصات لأول مرة في الفنادق، ثم تبعها قرارا برفع الحظر الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن القنوات التلفزيونية الرسمية ببث الحفلات الغنائية.