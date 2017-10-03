تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لإحدى المقاهي في العاصمة بالرياض وقد تحول إلى مرقص على أنغام أغاني المهرجانات المصرية.

 

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد قامت إدارة مقهى “درة” بالعصمة بتشغيل الأغاني الشعبية المصرية ليقوم عدد من الحضور بالرقص في حين أحاط بهم عدد .

 

كما أظهر الفيديو اعتراض عدد من النساء على مثل هذا الامر، في حين أقدم بعض النساء على مغادرة المكان.

 

من جانبهم استنكر مغردون، هذا الأمر الغريب على السعودية، متسائلين عما يحصل في الخفاء إذا كان هذا ما يحصل في العلن، داعين الله ان يرحمهم مما تم ابتلاؤهم به.

 

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت مجموعة من القرارات خلال الأيام الماضية تعزز فيها توجهها السريع نحو “”، بدأت بالسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في العيد الوطني الـ87 ومن ثم السماح للنساء بقيادة السيارة، والسماح لها أيضا بقيادة الاجرة، وظهور راقصات لأول مرة في الفنادق، ثم تبعها قرارا برفع الحظر الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن القنوات التلفزيونية الرسمية ببث الحفلات الغنائية.