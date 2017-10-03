كشف حساب “فارس بن سعود” المعروف بنشره تسريبات من داخل الديوان الملكي، أن السبب الحقيقي وراء اعتذار المواطن السعودي “سعود عوض” عن الفيديو الذي أساء فيه للملك سلمان هو تهديده واعتقال أشقائه.

وقال “فارس بن سعود” في تغريدة دونها عبر نافذته بـ تويتر رصدها (وطن) وأرفق بها فيديو الاعتذار:”بعد نشر رسالة للملك #سرقان داهمت المباحث بيتهم وأعتقلت أشقائه وعدد من أقاربه وهذا(إعتذار)قبل تسليم نفسه (حضورك مقابل المعتقلين)”

#سعود_البلوي

بعد نشر رسالة للملك #سرقان

داهمت المباحث بيتهم وأعتقلت أشقائه وعدد من أقاربه

وهذا(إعتذار)قبل تسليم نفسه

(حضورك مقابل المعتقلين) pic.twitter.com/VVtHpP0Gwd — فارس بن سعود (@MBNsaudi) October 3, 2017

قدم مواطن سعودي يدعى “سعود عوض” اعتذاره للعاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده محمد، بعد انتشار فيديو له قبل يومين يسب فيه الملك وولي عهده وينتقدهم بأسلوب مهين، ما دفع النشطاء للتساءل عن سبب تراجع هذا المواطن.

وكان “سعود العوض” المواطن الخمسيني، قد وجه قبل أيام كلمة قوية للعاهل السعودي قائلا: ” هذه الرسالة للملك سلمان، هذه الرسالة لك قبل تموت وانا عارف إنك ميت وانا ميت لكن خليني أوصلها لك قبل أن تموت وقبل ان اموت أنا”.

وأضاف في رسالته: ” الله لا يوفقك لا إنت ولا ولدك ولا عهدك”، مضيفا “والله على عهدك إنا ذقنا الفقر والنذر والجوع والله لا يوفقك والله لا يسامحك”.

واختتم المواطن السعودي مشيدا بالعاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قائلا: “الملك عبد الله الله يرحمه إنا شفنا الخير على يده، ولكن انت حسبي الله فيك يا شيخ..حسبي الله فيك..إنت ميت وأنا ميت والله لا يوفقك أنت وولدك الدب الداشر اللي راسه مثل جرس الكنيسة”.

والمفاجئ هو خروج المواطن “سعود”، أمس، في مقطع جديد مصور، اعتذر فيه عن المقطع السابق والإساءة للملك وولي العهد، متهما في الوقت ذاته #غانم_الدوسري الإعلامي السعودي الساخر بأنه السبب في المقطع الأول مشيرا أنه كان متأثرا بفيديوهات “الدوسري” التي كان يبثها عبر صفحته بتويتر.

وتأكيدا لمعلومات “فارس بن سعود”، رجح نشطاء بالأمس أيضا أن يكون المواطن “سعود عوض” قد تعرض لضغط أو تهديد بعد انتشار مقطعه المصور أجبره على التراجع والاعتذار، خاصة وأن النظام السعودي الان لا يرحم أي أحد ولا مجال لديه لكلمة انتقاد واحدة والسجون الممتلئة بالدعاة والساسة والمفكرين خير شاهد ودليل.