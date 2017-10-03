تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للداعية السعودي محمد العريفي خلال تصويره أحد البرامج يثبت وضعه لمساحيق التجميل.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهر “العريفي” واقفا أمام الكاميرات في حين ظهر احد فريق العمل وهو يحاول التهوية عليه لمنع مساحيق التجميل من أن تسيح بفعل حر الإضاءة.

الغريب أيضا، أن الفيديو كشف عن وجود عزف على “العود” في الكواليس، في حين لم يتوان العريفي عن تحريمها وتحريم الاستماع إليها في فتاويه.