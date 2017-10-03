تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك وتويتر” صورة تكشف انضمام أول طالبة محجبة للكلية الحربية البرية في القوات المسلحة التركية، بعد قرار رفع الجيش التركي حظر ارتداء الحجاب الذي كان مفروضا على النساء اللواتي يخدمن في صفوفه.

وذكرت وسائل إعلام تركية، أن ألفين و200 طالب تركي و310 طلاب ضيوف من عدة دول بدؤوا عامهم الدراسي الجديد في الكلية الحربية البرية بالعاصمة أنقرة.

وكان وزير الدفاع التركي، نورالدين جانيكلي، قد شهد مراسم افتتاح العام الدراسي 2018/2017 للكلية الحربية، معربا عن فخره واعتزازه بكافة منتسبي الكلية، وبوجوده في المكان الذي خرج العديد من الضباط والأبطال بتاريخ الجمهورية التركية.

يشار إلى أن الحكومة التركية أجرت تعديلات على بعض قوانين وشروط الالتحاق بالكليات والمدارس العسكرية في البلاد، ما مهد الطريق إلى التحاق المحجبات بتلك الكليات والمدارس.

ومن الجدير بالذكر، أنه تم قبول طالبة محجبة في أكاديمية سلاح الجو التركية في السابق وتدعى “مروة كوربوز”.