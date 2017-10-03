نُشرت صورٌ جديد، التقطتها عدسات “الباباراتزي”، تؤكد استمرار العلاقة الغرامية بين النجمة العالمية ريهانا، ورجل الأعمال السعودي الملياردير حسن جميل.

وخرج الثنائي في وقتٍ متأخّر عند الثانية فجراً من يوم الجمعة الماضي، لتناول العشاء في مطعم Park Chinois في لندن.

وحرص الحبيبان على الخروج من المطعم، كلٌّ بمفرده، خصوصاً أنّهما يعمدان إلى إبعاد علاقتهما عن الأضواء.

وكان آخر ظهور لريهانا وحسن معاً، في أغسطس (آب) الماضي في لندن.

وكان موقع “The Sun” البريطاني كشف مؤخراً أنّ جميل كان تزوّج عام 2012 من الخبيرة الفنية Lina Lazaar.

كانت صحيفة “ديلي ميل” البريطانيّة، نشرت صوراً حميميّة، جمعت المغنية الشهيرة “ريهانا”، ورجل الأعمال والملياردير السعودي “حسن جميل”، خلال قضاء عطلة في إحدى الجزر الإسبانية.