أكد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “الوطن” القطرية، محمد حمد المري أن الليبرالية تيار قديم بالمملكة العربية السعودية، مشيرا إلى تصدي الشعب ورجال الدين لها على مدى عقود، حتى خضعت “الرياض” لـ”أبو ظبي”.

وقال “المري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الليبرالية تيار قديم وتصدى له الشعب ورجال الدين وحافظوا على شخصية المملكة لسنوات رغم محاولات العربية وmbc لكن الآن خضعت الرياض لرغبة أبوظبي!”.

الليبرالية تيار قديم وتصدى له الشعب ورجال الدين وحافظوا على شخصية المملكة لسنوات رغم محاولات العربية وmbc

لكن الآن خضعت الرياض لرغبة أبوظبي! — محمد حمد المري (@MohdAlmarri2022) October 2, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى مشيرة إلى اجتماع قبائل “يام” بالسعودية والذي يؤكد رغبة المملكة باللعب في هذه الورقة في مواجهة قطر : ” أما القبيلة فهي “قنبلة”موقوتة وتجمعاتها مشحونه وبما إنكم أعدتم إشعالها وإشغالها فتحملوا تبعاتها وربما يكون اجتماعهم المقبل لمناقشة البطالة !”.

أما القبيلة فهي "قنبلة"موقوتة وتجمعاتها مشحونه وبما إنكم أعدتم إشعالها وإشغالها فتحملوا تبعاتها وربما يكون اجتماعهم المقبل لمناقشة البطالة ! — محمد حمد المري (@MohdAlmarri2022) October 2, 2017

واختتم “المري” تدويناته قائلا: ” السعودية تعيش مخاض لمرحلة جديدة ، ولكن ملامح الجنين “هجين” بين الليبرالية والجاهليه فهناك رقص وقيادة نساء وفي الجانب الآخر شعر وهجاء وغثاء !”.

السعودية تعيش مخاض لمرحلة جديدة ، ولكن ملامح الجنين "هجين" بين الليبرالية والجاهليه

فهناك رقص وقيادة نساء

وفي الجانب الآخر شعر وهجاء وغثاء ! — محمد حمد المري (@MohdAlmarri2022) October 2, 2017

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت مجموعة من القرارات خلال الأيام الماضية تعزز فيها توجهها السريع نحو “العلمانية”، بدأت بالسماح للمراة السعودية بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ87 ومن ثم السماح للنساء بقيادة السيارة، والسماح لها أيضا بقيادة سيارات الاجرة، وظهور راقصات لأول مرة في الفنادق، ثم تبعها قرارا برفع الحظر الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن القنوات التلفزيونية الرسمية ببث الحفلات الغنائية.