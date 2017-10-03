أكد الكاتب الصحفي ورئيس تحرير صحيفة “الوطن” القطرية، محمد حمد المري أن الليبرالية تيار قديم بالمملكة العربية ، مشيرا إلى تصدي الشعب ورجال الدين لها على مدى عقود، حتى خضعت “” لـ”أبو ظبي”.

 

وقال “المري” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” الليبرالية تيار قديم وتصدى له الشعب ورجال الدين وحافظوا على شخصية المملكة لسنوات رغم محاولات العربية وmbc لكن الآن خضعت الرياض لرغبة أبوظبي!”.

 

وأضاف في تغريدة أخرى مشيرة إلى اجتماع قبائل “يام” بالسعودية والذي يؤكد رغبة المملكة باللعب في هذه الورقة في مواجهة : ” أما القبيلة فهي “قنبلة”موقوتة وتجمعاتها مشحونه وبما إنكم أعدتم إشعالها وإشغالها فتحملوا تبعاتها وربما يكون اجتماعهم المقبل لمناقشة البطالة !”.

 

واختتم  “المري” تدويناته قائلا: ” السعودية تعيش مخاض لمرحلة جديدة ، ولكن ملامح الجنين “هجين” بين الليبرالية والجاهليه فهناك وقيادة وفي الجانب الآخر شعر وهجاء وغثاء !”.

 

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية قد اتخذت مجموعة من القرارات خلال الأيام الماضية تعزز فيها توجهها السريع نحو “”، بدأت بالسماح للمراة السعودية بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ87 ومن ثم السماح للنساء بقيادة السيارة، والسماح لها أيضا بقيادة الاجرة، وظهور راقصات لأول مرة في الفنادق، ثم تبعها قرارا برفع الحظر الممتد لأكثر من ثلاثة عقود عن القنوات التلفزيونية الرسمية ببث الحفلات الغنائية.

 

 