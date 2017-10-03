تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تجمع الإعلامي المصري عمرو أديب ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة، وذلك على إثر تسلم وفد الحكومة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس مهامها في قطاع غزة بعد اتفاق المصالحة الذي تم برعاية مصرية.

وجاءت هذه الصورة في قيام وفد إعلامي مصري بزيارة مدينة رام الله ومن ثم توجه إلى قطاع غزة لتغطية تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في القطاع، وكان على رأس الوفد الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي.

عمرو أديب إلى جوار إسماعيل هنية!

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يشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب، تحول في لحظة من مهاجم شرس لحركة حماس واتهاماه بالإرهاب طوالة الأعوام السابقة إلى مدافع عنها بين لحظة وضحاها.

واستنكر “أديب” تصريحات بعض الإعلاميين الإسلاميين، الذين يتهمون حركة حماس بالانكسار، بعد موافقتها على المضي قدما في المصالحة الفلسطينية.

وقال أديب خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “ON E”: ” والتي بثها من الأراضي الفلسطينية: “أي انكسار يتحدثون عنه؟ يجب أن نفرح لهم أن الدولة تعود مرة أخرى، وفي الانتخابات الشعب ينتخب من يريده، ومعروف أن الانتخابات الفلسطينية من أنظف وأنزه الانتخابات في العالم كله”.