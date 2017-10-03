حذفت الفنانة اليمنيّة بلقيس فتحي، كليب اغنيتها “حقير الشوق”، بعد أيامٍ قليلة من نشره على “يوتيوب”، حيث حقق مليون مشاهدة.

ونشرت “بلقيس” عبر تطبيق “سناب شات”، توضيحاً للسبب الذي دفعها لحذف الكليب، وقالت إنّها اتخذت قرار الحذف بعدما تلقت رسالة عبر هاتفها من طفلة إماراتية أبلغتها أنها ابنة جندي قتيل.

وجاء في رسالة الطفلة، بحسب ما ذكرت بلقيس، أن الفيديو كليب سبّب لها ولوالدتها الانهيار وأشاع حالة من الحزن بين أفراد عائلتها.

وقالت الفنانة اليمنية إن ما جعلها تحذف الفيديو فعلياً هو عبارة “بلقيس اذا اتحبيني ..ارجوك احذفيه”.مضيفةً: “طز بالكليب وبنجاح الكليب. وجدت من القساوة الآن أن أحتفل بنجاح الكليب وفي ناس جالسة تبكي بسبب ما رأت”.

وكانت الفنانة اليمنية “بلقيس” تعرضت لانتقاداتٍ كبيرة، بعد إطلاقها كليب “حقير الشوق” والذي اختارت ان يكون تحية منها لعوائل قتلى الجيش السعودي في الحد الجنوبي.

واعتبر منتقدو “بلقيس” أنها انحازت للسعودية ضد بلدها الاصلي اليمن، وانها فضلت ان تتبع مصلحتها على وطنيتها.

واتهمت “بلقيس” بالانحياز لبلد زوجها كونها متزوجة من سعودي بدلاً من ان تقف مع ابناء بلدها الذين يعانون من ويلات الحرب.

وظهرت “بلقيس” في الكليب بدور زوجة جندي سعودي كان يحارب في الحد الجنوبي في السعودية.