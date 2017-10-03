يعتزم إقليم كردستان العراق، إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

ونقلت قناة “رووداو” التلفزيونية ومقرها أربيل، عن المفوضية العليا للانتخابات في إقليم كردستان العراق قولها، إن “الإقليم يعتزم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل”.

وأجري استفتاء بين الأكراد على انفصال الإقليم عن العراق، يوم الـ 25 من سبتمبر/ أيلول المنصرم.

ويأتي ذلك، بعد نحو عامين من أزمة سياسية بين الكتل تتعلق بتعديل قانون رئاسة الإقليم، حيث يصر حزب رئيس الإقليم مسعود البارزاني (الديمقراطي الكردستاني)، على رفع فقرة تحديد الرئاسة بولايتين فقط، بينما يصر الآخرون (الاتحاد والتغيير والجماعة الإسلامية) على إبقائها، معتبرين ذلك أنه تكريس لديكتاتوريات متوسطة الأمد.

إعلان مفوضية الانتخابات في كردستان عن تحديد موعد إجراء الانتخابات وبشكل مفاجئ، فضلا عن عدم تعديل فقرة الرئاسة أو الإعلان عن اتفاق بشأنها، اعتبره مراقبون محاولة من مسعود البارزاني لكسب ود الأطراف الكردية الأخرى، خاصة معسكر السليمانية، ومنع تفكك وحدة الموقف الكردي بعد صدور أصوات عدة خلال الساعات الماضية تنتقد البارزاني وإدخال الشعب الكردي بأزمة تزيد من معاناته الاقتصادية.

ونقلت محطة رووداو المقربة من البارزاني عن رئيس مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، هندرين محمد، أنه تم “استكمال كافة التحضيرات لانتخابات البرلمان ورئاسة إقليم كردستان، وبدءا من اليوم سنحدد عدة توقيتات لإنجاز أعمالنا”.

ويتولى مسعود برزاني حالياً رئاسة إقليم كردستان العراق.