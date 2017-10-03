محمد بن سلمان ومحمد بن زايد

اعتقلت السلطات السعودية الشاعر السعودي المعروف “فواز غسيلان”، بعد تغريدات له حول الأزمة الخليجية وانتقاد موقف الإمارات من قطر.

وربط العديد من المتابعين اعتقال الشاعر”غسيلان” بما نشره الشاعر مؤخراً على صفحته بتويتر.

وكانت تغريدته الأخيرة التي نشرها قبل أيام، قد لمّح فيها إلى الأزمة الخليجية وتعامل الإمارات مع قطر.

وانتقد في تغريدة سابقة المغردين الذين لم يلتفتوا إلى تقرير السي آي إيه الرسمي والذي يثبت تورط الإمارات باختراق وكالة الأنباء القطرية، مضيفاً “صم، بكم، عميان”.

واعتبر المغردون أن تصريحاته الجريئة ضد الإمارات وراء اعتقاله. وقال أحد المعلقين: “الشاعر فواز الغسلان اعتقل بأوامر من أبوظبي”،

وتسود انطباعات واسعة لدى السعوديين بأن قيادتهم وسلطاتهم باتت “ملحقا لأبوظبي” على حد وصفهم، تطبق ما سبق أن نفذته أبوظبي في الدولة، بصورة دفعت صحيفة “لوموند” الفرنسية مؤخرا إلى وصف رؤية 2030 السعودية بأنها (قص/ لصق) لرؤية الإمارات 2021.