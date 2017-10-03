أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية عن فصل المعلم “يحيى المعجمي” والذي يعمل إداريا في سفارة السعودية في باريس ويحمل الصفة الدبلوماسية، وذلك على إثر مهاجمته دول الحصار على قطر، واصفا الإجراءات التي اتخذتها ضد الدوحة بالظالمة، ومعربا عن تضامنه مع الدعاة المعتقلين.

وقالت “الوزارة” في بيان لها عبر موقعها الإلكتروني: “أوضح المتحدث الرسمي لوزارة التعليم الأستاذ مبارك العصيمي أن الوزارة تابعت تغريدات المعلم يحيى المعجمي والتي تطاول فيها على بعض رموز الدولة،وتجاوز حدود عمله، وكشف عن فكر متطرف يتنافى مع توجهات بلادنا ورسالة التعليم السامية فيها وقد اتخذت الوزارة بشأنه الإجراءات اللازمة”.

وأضف البيان: ” وتم طي قيده و الاستغناء عن خدماته مؤكدةً ألا مكان لمثل هذا الفكر في التعليم وأنها ستتخذ الإجراءات الحازمة والحاسمة حيال ذلك”

من جانبه، شن “المعجمي” هجوما عنيفا على دول الحصار، وقال في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “عندما نهضت قطر وعاش الشعب حقوقه ، بدل أن تفرح دول الحصار ، خافت على نفسها مطالبة الشعب بمثل الحال في قطر ، عندها حصل #حصار_قطر”.

عندما نهضت قطر وعاش الشعب حقوقه ، بدل أن تفرح دول الحصار ، خافت على نفسها مطالبة الشعب بمثل الحال في قطر ، عندها حصل #حصار_قطر — يحيى المعجمي (@10558737) October 3, 2017

وأضاف في تغريدة أخرى: “سياسة دول الحصار جوع كلبك ( شعبك ) يتبعك !!!!”.

سياسة دول الحصار

جوع كلبك ( شعبك ) يتبعك !!!! — يحيى المعجمي (@10558737) October 3, 2017

وأكد “المعجمي” على أن “لم تنجب السعودية عالم رباني يقول الحق مثل الشيخ عبدالعزيز الطريفي ومع هذا يٌسجن !! لو كان في الغرب قسيس لغٌسلت رجليه وشرب مرقته “.

لم تنجب السعودية عالم رباني يقول الحق مثل الشيخ عبدالعزيز الطريفي ومع هذا يٌسجن !!

لو كان في الغرب قسيس لغٌسلت رجليه وشرب مرقته …. — يحيى المعجمي (@10558737) October 3, 2017

واوضح معلقا على قرار إقالته أن “جريمتي أنني تضامنت مع الشعب القطري وعبرت عن #حصار_قطر الظالم”.

جريمتي أنني تضامنت مع الشعب القطري وعبرت عن #حصار_قطر الظالم pic.twitter.com/1BqUsJ5VU6 — يحيى المعجمي (@10558737) October 3, 2017

وأضاف قائلا: “#قطر لا تبيع الرجال ، ولم نعرف عنها إلا الوفاء”.