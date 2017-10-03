شنَّ الإعلامي الفلسطيني والمذيع بقناة “الجزيرة” جمال ريان، هجوما عنيفا على الكاتب الصحفي السعودي ومدير قناة “العربية” السابق عبد الرحمن الراشد، مرشحا إياه بأن يكون أول سفير للسعودية في إسرائيل، وذلك على إثر كتابته مقال يؤيد فيه ضمنا انفصال كردستان عن العراق.

وقال “ريان” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” مرفقا بها مقال لـ”الراشد” في صحيفة “الشرق الأوسط” أيد فيه استفتاء كردستان: ” عبد الرحمن الراشد في هذا المقال يؤيد تقسيم العراق ويؤسس لمشروع تقسيم #السعوديه”.

عبد الرحمن الراشد في هذا المقال يؤيد تقسيم العراق ويؤسس لمشروع تقسيم #السعوديه https://t.co/SgAuJXHuY2 — جمال ريان (@jamalrayyan) October 3, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” معظم مقالات عبد الرحمن الراشد تصب في صالح السياسة الإسرائيلية المعادية للعرب،ارشح عبد الرحمن الراشد اول سفير للسعودية في اسرائيل #السعودية”.

معظم مقالات عبد الرحمن الراشد تصب في صالح السياسة الإسرائيلية المعادية للعرب،ارشح عبد الرحمن الراشد اول سفير للسعودية في اسرائيل #السعودية pic.twitter.com/7ITULNPSFI — جمال ريان (@jamalrayyan) October 3, 2017

وكان “الراشد” قد بشر في مقاله باستعداد السنة العرب في الأنبار والشيعة في البصرة للانفصال في حال نجاح انفصال كردستان، داعيا الحكومة العراقية بمنح الاكراد حقوقهم كاملة على الرغم من ان الدستور العراقي يكفل للاكراد حقوقا تفوق حقوق غيرهم من مختلف الطوائف العراقية.

وقال موجها حديثه للحكومة العراقية: ” أعطوا الأكراد حصة حقيقية في الحكومة في بغداد، حينها سيتوقفون عن فكرة الانفصال. حالياً يُقلدون مناصب فخرية بلا صلاحيات، وكذلك حال العديد من مكونات الدولة العراقية التي بُنيت، بعد الغزو، على نظام برلماني تشاركي”.

وأضاف في مقاله الذي جاء بعنوان: “إصلاح بغداد لوقف تفكك العراق”:” كل دول المنطقة تقريباً ضد فكرة انفصال أي إقليم، ولهذا لن يكون انفصالهم سهلاً. والخشية تزداد من نشوب حرب تشنها السلطة العراقية المركزية، مع إيران وتركيا، ضد «الدولة الكردية»، بعد أن أيد 92 في المائة من أكراد إقليم كردستان الانفصال عن بلدهم العراق. فالانفصال طريق سياسي وعر طويل وخطر، فيه مواجهات عسكرية وحصار اقتصادي أليم. في الوقت نفسه، فإن الأكراد عازمون، ولو تراجعوا مؤقتاً الآن سيعاودون الكَرّة لاحقاً. مشروعهم مقلق لأن بقية أقاليم العراق ومحافظاته تتنازعها أفكار انفصالية ستؤدي في الأخير إلى نهاية العراق الذي نعرفه منذ عام 1920، كما رسم حدوده البريطانيون والفرنسيون”.