استنكر عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل، قيام السلطات السعودية بإغلاق محلات ومراكز رجل الأعمال القطري علي بن علي لتجارة الساعات والموجوهرات بجدة، بزعم عدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.

وأغلقت وزارة التجارة والاستثمار في محافظة جدة السعودية، أمس الاثنين، محلات رجل الأعمال القطري علي بن علي، وذلك لعدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.. بحسب زعم السلطات.

ودشن نشطاء تويتر هاشتاجا حمل عنوان “#اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة” نددوا فيه بسياسات المملكة تجاه المستثمرين، مستنكرين قيام الحكومة بتدمير اقتصاد الدولة من أجل انتقامها السياسي.

#السعودية أصبحت لا تفرق بين العام والخاص

وصارت تهاجم وتحارب كل شيء قطري

واكبر دليل 👇🏻👇🏻#اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — عبدالرحمن القحطاني (@qahtani76) October 3, 2017

دول الحصار خسرت سمعتها وفقدت مصداقيتها مع المستثمرين الأجانب!

فالمستثمرين حتماً سيجدون أسواق جديدة أكثر نزاهه👌🏻 #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — مــريــم آل ثــانــي (@ALThani_M) October 3, 2017

الغباء السعودي لا يعلم ان السفارات الموجوده في المملكه فيها ملحق تجاري يسجل كل هذه الخروقات ويرسلونها لبلدانهم .. غباء حكومي #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — j.a.a.a (@ojjjjiiiijjjjo) October 3, 2017

محمد سلمان سجن شركه بن لادن بدون تحقيق حتى يستولى ع مناقصات الحرم لشركاته ولا حاجه عنده شركه على بن على او محلاته #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — j.a.a.a (@ojjjjiiiijjjjo) October 3, 2017

النظام السعودي .. كذاب من يومه يقوده

" شلة درباوية" ومصيره سيكون شنيعاً فإرادة الله فوق الجميع .. الظلم والكذب والاساءة والتحريض لن يمر بسهولة #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — فهد العمادي (@fahedalemadi) October 3, 2017

اسلوب ساذج ، قطر اثبتت في الازمة انها البيئة الاكثر امناً للاستثمارات والدول الثلاث اثبتت انها مزارع بصورة دول #اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — محمد الكواري (@BoArhama) October 3, 2017

عادل علي بن علي شخصية وطنية 🇶🇦

يدافع عن بلده ومحب لمنطقته

وقراركم التعسفي لا يضره

بل يزيده عز وفخر

كفو بوعلي✌️

#اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة pic.twitter.com/arpTDhydJ3 — محمد حمد المري (@MohdAlmarri2022) October 3, 2017

لا يمكن القبول بهذا الحال في السعودية

فقد تمادت كثيرا

مصالح الشعب ليس لها علاقة بالسياسة

#اغلاق_محلات_علي_بن_علي_بجدة — علي (@aliali38943694) October 3, 2017