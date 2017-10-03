استنكر عدد كبير من مرتادي مواقع التواصل، قيام السلطات بإغلاق محلات ومراكز رجل الأعمال القطري علي بن علي لتجارة الساعات والموجوهرات بجدة، بزعم عدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.

 

وأغلقت وزارة التجارة والاستثمار في محافظة جدة السعودية، أمس الاثنين، محلات رجل الأعمال القطري علي بن علي، وذلك لعدم حصوله على التراخيص النظامية المطلوبة.. بحسب زعم السلطات.

 

ودشن نشطاء تويتر هاشتاجا حمل عنوان “” نددوا فيه بسياسات المملكة تجاه المستثمرين، مستنكرين قيام الحكومة بتدمير اقتصاد الدولة من أجل انتقامها السياسي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 