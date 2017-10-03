في سابقة هي الأولى من نوعها وتجاوزت جميع الخطوط الحمراء، شن المرشح الرئاسي المصري السابق ومؤسس التيار الشعبي، حمدين صباحي هجوما عنيفا وغير مسبوق على الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مشيرا إلى انه تحول نسخة أكثر رداءة من نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وقال “صباحي” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” رصدتها “وطن”، معددا صفات “السيسي ونظامه :”هو النسخة الاكثر رداءه من نظام مبارك..هو الاستبداد فجا وفاجرا”.

وأضاف واصفا إياه بانه هو “العداء للفقراء وهو الانصياع لصندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الغربية ..هو التبعية والرضوخ للمهيمن الاستعماري”..

وتابع هجومه قائلا: “هو العلاقات الدافئة مع العدو الصهيوني وهو الضحكات المبتذلة مع ممثل الكيان الصهيوني …هو التفريط الأول في تاريخ مصر في ارض مصر في تيران وصنافير” .

وأردف قائلا: “هو العدوان بالقمع والسجن والمطاردات والاختفاء القسري والقتل خارج القانون على كل صوت حر . وليست #شيماء_الصباغ الا واحدة من رهط عظيم من الشهداء على يد هذا النظام الفاسد المستبد “.

واكد على أنه “آن الأوان أن تعلم مصر وشعبنا العظيم انه مش رهين المحبسين #جماعة_الاخوان و#جماعة_مبارك #السيسي ومش ذنب الشعب المصري كل ما يشكوا من مر الاسعار أن يهددوا بعودة الاخوان”.

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