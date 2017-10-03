كشف حساب “مجتهد الإمارات” الشهير بـ”تويتر”، عن قيام الحكومة الإماراتية وشيطان الإمارات ابن زايد بالتنصل من مسؤليتهم تجاه المواطن ” سعيد سرور المزروعي” الذي اختطف منذ 3 أشهر من قبل الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح “مجتهد الإمارات” في تغريدة دونها عبر نافذته الخاصة بتويتر رصدها (وطن)، أن الحكومة الإماراتية تجاهلت طلبات كثيرة لأهل “المزروعي” تناشدها البحث عن ابنهم.

وقال “مجتهد الإمارات”:”المواطن سعيد سرور المزروعي من”كلباء” ومعه 4 هنود خطفهم الحرس الإيراني وهم على متن زورق بالقرب من منطقة صير بونعير منذ 3 شهور ولا أخبار عنهم!”

المواطن سعيد سرور المزروعي من"كلباء" ومعه 4 هنود خطفهم الحرس الإيراني وهم على متن زورق بالقرب من منطقة صير بونعير منذ 3 شهور ولا أخبار عنهم! — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 3, 2017

وتابع “أين حكومة بلادنا من هذه القضية؟ بل عند مراجعة أهل المفقود سعيد المزروعي للدوائر الحكومية تجاهلت الحكومة قضيتهم و اخبرتهم لا يعينها الأمر”

أين حكومة بلادنا من هذه القضية؟

بل عند مراجعة أهل المفقود سعيد المزروعي للدوائر الحكومية تجاهلت الحكومة قضيتهم و اخبرتهم لا يعينها الأمر — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 3, 2017

واستنكر العديد من النشطاء الإماراتيين موقف الدولة تجاه أبنائها، وعدم قدرتها على مساعدتهم وتحرير المواطن المختطف.

فيما سخر آخرون من الحكومة بقولهم “إذا كنا عاجزين منذ سنين عن تحرير 3 جزر إماراتية محتلة من قبل إيران .. فكيف سنحمي أبنائنا ولم نستطع حماية أرضنا”