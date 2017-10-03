شنّ الإعلامي الرياضي السعودي، ، هجوما عنيفا على المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئس الهيئة العامة للرياضة ، واصفا إياه بـ”القزم” الذي لا يفقه شيء بالرياضة، وذلك على إثر إقالة “آل الشيخ” لرئيس نادي”” عبد العزيز التويجري.

 

وقال “الفراج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” شيء مخجل ان يبعد رئيس نادي الرائد التويجري الرياضي المعروف ومن قبل تركي القزم الصغير المشجع المتعصب الذي لا علاقة له بالرياضة!”.

 

من جانبها، ردت هيئة الرياضة التي يرأس مجلس إداراتها “تركي آل الشيخ” على تغريدة “الفراج” قائلة: ” تم رصد هذه الإساءة وسيتم البدء فوراً في الإجراءات القانونية حيالها”.

 

ليرد “الفراج” من جانبه ساخرا ومؤكدا بأنهم أقزام بالقول: ” الله يرحم ابونواف فيصل بن فهد وانتم اقزام اكيد ستتم الاجراءات والله مصخره”.

 

وفي رده على إحدى المغردات التي طالبت الهيئة بالتصدي لامثال “الفراج” لتطاوله على وزير، قال: ” وزير من ياهوه يقول احرق علم الهلال ويشجع اليهود وتقولي وزير يالله هذا قزم”.

 

وعاد “الفراج” في تغريدة أخرى منفردا متحديا بالقول: ” انا دواس الفراج من شمر هل الجيره انا موت ماله علاج امسك رأسك واديره #دواس_الفراج”.

 

وكان تركي آل الشيخ قد اصدر قرارا بإقالة عبد العزيز التويجري من رئاسة نادي “الرائد” وتعيين عبد الرحمن بن حمود العتيبي بدلا منه.

 