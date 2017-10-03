شنّ الإعلامي الرياضي السعودي، دواس الفراج، هجوما عنيفا على المستشار في الديوان الملكي السعودي ورئس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ، واصفا إياه بـ”القزم” الذي لا يفقه شيء بالرياضة، وذلك على إثر إقالة “آل الشيخ” لرئيس نادي”الرائد” عبد العزيز التويجري.

وقال “الفراج” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: ” شيء مخجل ان يبعد رئيس نادي الرائد التويجري الرياضي المعروف ومن قبل تركي القزم الصغير المشجع المتعصب الذي لا علاقة له بالرياضة!”.

#الرائد شي مخجل ان يبعد رئيس نادي الرائد

التويجري الرياضي المعروف

ومن قبل تركي القزم الصغير المشجع

المتعصب الذي لاعلاقة له بالرياضة,,,! pic.twitter.com/RHA0iltg7a — دواس الفراج (@barzan1386) October 2, 2017

من جانبها، ردت هيئة الرياضة التي يرأس مجلس إداراتها “تركي آل الشيخ” على تغريدة “الفراج” قائلة: ” تم رصد هذه الإساءة وسيتم البدء فوراً في الإجراءات القانونية حيالها”.

تم رصد هذه الإساءة وسيتم البدء فوراً في الإجراءات القانونية حيالها — هيئة الرياضة (@gsaksa) October 2, 2017

ليرد “الفراج” من جانبه ساخرا ومؤكدا بأنهم أقزام بالقول: ” الله يرحم ابونواف فيصل بن فهد وانتم اقزام اكيد ستتم الاجراءات والله مصخره”.

الله يرحم ابونواف فيصل بن فهد وانتم اقزام اكيد ستتم الاجراءات والله مصخره — دواس الفراج (@barzan1386) October 2, 2017

وفي رده على إحدى المغردات التي طالبت الهيئة بالتصدي لامثال “الفراج” لتطاوله على وزير، قال: ” وزير من ياهوه يقول احرق علم الهلال ويشجع اليهود وتقولي وزير يالله هذا قزم”.

وزير من ياهوه يقول احرق علم الهلال ويشجع اليهود وتقولي وزير يالله هذا قزم — دواس الفراج (@barzan1386) October 2, 2017

وعاد “الفراج” في تغريدة أخرى منفردا متحديا بالقول: ” انا دواس الفراج من شمر هل الجيره انا موت ماله علاج امسك رأسك واديره #دواس_الفراج”.

انا دواس الفراج

من شمر هل الجيره

انا موت ماله علاج

امسك رأسك واديره#دواس_الفراج الى اللقاء ,, — دواس الفراج (@barzan1386) October 2, 2017

وكان تركي آل الشيخ قد اصدر قرارا بإقالة عبد العزيز التويجري من رئاسة نادي “الرائد” وتعيين عبد الرحمن بن حمود العتيبي بدلا منه.