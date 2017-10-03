سخرت الإعلامية الجزائرية والمذيعة بقناة “الجزيرة” آنيا الأفندي، من المذيع والإعلامي المصري المقرب من النظام عمرو أديب بعد ظهوره الأخير بقطاع غزة، والتقاطه الصور مع قادة “حماس” التي كان يتهمها دائما بالإرهاب ويسبها ليل نهار.

ودونت “الأفندي” عبر تغريدة لها بتويتر رصدها (وطن) ساخرة من “أديب” ومواقفه المتناقضة:” ابو شمعة ..فلة …منورة ….يغطي المصالحة الفلسطينية ….ان شاء الله غزة تتخلص من الشمعة.. وتنور الكهربا ..وتصير فلة …”

ابو شمعة ..فلة …منورة ….يغطي المصالحة الفلسطينية ….ان شاء الله غزة تتخلص من الشمعة.. وتنور الكهربا ..وتصير فلة … — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) October 3, 2017

واقتبست “الأفندي” عبارة “أديب” الشهيرة التي دائما ما يكررها في لقاءاته وأحاديثه ” شمعة ..فلة .. منورة” للسخرية منه والتندر عليه.

وكان ناشطون تداولوا بالأمس، عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورة تجمع الإعلامي المصري عمرو أديب ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية في قطاع غزة، وذلك على إثر تسلم وفد الحكومة الفلسطينية التابعة للرئيس محمود عباس مهامها في قطاع غزة بعد اتفاق المصالحة الذي تم برعاية مصرية.

وجاءت هذه الصورة في قيام وفد إعلامي مصري بزيارة مدينة رام الله ومن ثم توجه إلى قطاع غزة لتغطية تسلم الحكومة الفلسطينية مهامها في القطاع، وكان على رأس الوفد الإعلامي عمرو أديب وزوجته الإعلامية لميس الحديدي.

يشار إلى أن الإعلامي عمرو أديب، تحول في لحظة من مهاجم شرس لحركة حماس واتهاماه بالإرهاب طوالة الأعوام السابقة إلى مدافع عنها بين لحظة وضحاها.

واستنكر “أديب” تصريحات بعض الإعلاميين الإسلاميين، الذين يتهمون حركة حماس بالانكسار، بعد موافقتها على المضي قدما في المصالحة الفلسطينية.

وقال أديب خلال تقديم برنامج “كل يوم” المذاع عبر فضائية “ON E”: ” والتي بثها من الأراضي الفلسطينية: “أي انكسار يتحدثون عنه؟ يجب أن نفرح لهم أن الدولة تعود مرة أخرى، وفي الانتخابات الشعب ينتخب من يريده، ومعروف أن الانتخابات الفلسطينية من أنظف وأنزه الانتخابات في العالم كله”.