كشف المتحدث الرسمي للإدارة العامة للمرور في السعودية، العقيد طارق الربيعان، عن إمكانية استخراج رخصة قيادة سعودية للمرأة بشكل فوري في حال امتلاكها رخصة من أي دولة معترف بها نظاماً.

وقال الربيعان، في تصريح تلفزيوني لقناة “الإخبارية” السعودية، “في حال امتلاك المرأة رخصة من دولة معترف بها نظاماً سوف تستخرج رخصة سعودية فوراً بعد تطبيق القرار”، مؤكداً مساواة الذكور والإناث في كافة قرارات الإدارة العامة للمرور.

وأصدرَ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بالسماح للمراة السعودية بقيادة المركبات.

ونص قرار “سلمان” على تشكيل لجنة ممثلة بكل من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر ورفع التوصيات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر واعتبار من 23 من يونيو/ حزيران 2018 موعدا للتنفيذ.

ورأى كثيرون في القرار أنه يأتي في سياق توجه “آل سعود” إلى “العَلمَنَة” التي نادى بها سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة.

وبدأت تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ عديدُ الصور والفيديوهات لمظاهر هذا التوجه.