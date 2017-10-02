كشفت القناة الثانية الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو سيمنح أوسمة لستة ضباط وضابطات من جهاز “الموساد” تقديرا لجهودهم.

وأوضحت القناة الثانية أن “سبب التكريم هو قيام الضباط بعمليات فريدة من نوعها خارج إسرائيل، في دول تعتبر عدوة لإسرائيلي”، مشيرة إلى أن العمليات تمت خلال العام الماضي.

من جانبه، كشف موقع صحيفة “معاريف” أنه تم اختيار عناصر الموساد، وضمنهم نساء، بسبب دورهم في تنفيذ ست عمليات استخبارية تنفذ لأول مرة، في قلب العالم العربي، مشيرة إلى أنه تم استخدام تقنيات متقدمة قام الجهاز بتطويرها بشكل خاص؛ من أجل إنجاز هذه العمليات.

وأضافت الصحيفة أن ديوان رئيس الحكومة، سينظم قريبا حفلا خاصا بهذه المناسبة بمشاركة رئيس “الموساد” يوسي كوهين لمنح الأوسمة.

ولفتت الصحيفة الأنظار إلى أن نتنياهو، المسؤول المباشر عن جهازي المخابرات الداخلية “الشاباك” والموساد، يمنح الأخير اهتماما خاصا، مشيرة إلى أن موازنة الجهاز تعاظمت في عهده بشكل كبير.

وذكرت الصحيفة أن عدد العمليات السرية التي ينفذها الموساد سنويا تزايد بشكل لافت، مشيرة إلى أنها تتعلق بجلب المعلومات الاستخبارية وإحباط قدرات “العدو على تعزيز قوته العسكرية”.

ويذكر أن احتفالا مماثلا بمشاركة الرئيس روفي ريفلين نظمه في ديوان مؤسسة الرئاسة في كانون الأول/ ديسمبر الماضي؛ لمنح 12 عنصرا من الموساد أوسمة بسبب دورهم في تنفيذ عمليات “نوعية”، أفضت إلى تحسين مستوى “الأمن القومي” لإسرائيل.

وقد كان من بين الذين حصلوا على أوسمة في هذا الاحتفال ضابطة متخصصة في تجنيد وتشغيل عملاء، حيث تمت الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يتم منح امرأة وساما على “إنجازاتها” في مجال تجنيد وتشغيل العملاء.