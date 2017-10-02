أحرج المغرد المعروف “مجتهد الإمارات” صاحب التسريبات الشهيرة من داخل أروقة الحكم بالإمارات، حكومة بلاده متسائلا عن سبب استمرار تدفق الغاز القطري للبلاد رغم قرار المقاطعة.

وقال “مجتهد الإمارات” في تغريدة دونها عبر نافذته بـ”تويتر” رصدها (وطن):”مادام نحن نقاطع قطر لماذا لا نقاطع الغاز القطري 😃”

وتابع مبديا استغرابه “كيف نقاطع قطر و الغاز القطري لا زال يغذى بلادنا؟”

مادام نحن نقاطع قطر

لماذا لا نقاطع الغاز القطري 😃

كيف نقاطع قطر و الغاز القطري لا زال يغذى بلادنا — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 1, 2017

واختتم “مجتهد” الذي اشتهر بالتسريبات الفاضحة لسياسة الشيطان “ابن زايد”:”المليارات التى أنفقت على محاربة الأشقاء فى قطر إعلاميا لو كان هناك عقلاء فى خليجنا كان وزعت على فقراء غزة و على النازحين العراقيين والسوريين”

المليارات التى أنفقت على محاربة الأشقاء فى قطر إعلاميا

لو كان هناك عقلاء فى خليجنا كان وزعت على فقراء غزة و على النازحين العراقيين والسوريين — مجتهد الإمارات (@mujtahiduae) October 1, 2017

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.