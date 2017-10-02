أحرج المغرد المعروف “مجتهد ” صاحب التسريبات الشهيرة من داخل أروقة الحكم بالإمارات، حكومة بلاده متسائلا عن سبب استمرار تدفق للبلاد رغم قرار المقاطعة.

 

وقال “مجتهد الإمارات” في تغريدة دونها عبر نافذته بـ”” رصدها (وطن):”مادام نحن نقاطع لماذا لا نقاطع الغاز القطري 😃”

 

وتابع مبديا استغرابه “كيف نقاطع قطر و الغاز القطري لا زال يغذى بلادنا؟”

 

 

واختتم “مجتهد” الذي اشتهر بالتسريبات الفاضحة لسياسة الشيطان “ابن زايد”:” التى أنفقت على محاربة الأشقاء فى قطر إعلاميا لو كان هناك عقلاء فى خليجنا كان وزعت على فقراء غزة و على النازحين العراقيين والسوريين”

 

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.