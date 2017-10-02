تداول ناشطون بمواقع التواصل الاجتماعي صورا للافتة عُلّقت في شوارع مدينة غزة، يظهر فيها رئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي وشعار “تحيا مصر”.

وتزامن انتشار صور “السيسي” في الشوارع مع وصول رئيس حكومة التوافق الوطني الفلسطيني رامي الحمد الله برفقة مسؤولين وقادة أجهزة أمنية وأعضاء مركزية حركة فتح فى أول زيارة على هذا المستوى منذ العام 2015.

ولم يدم تعليق صور السيسي إلا بضع دقائق، إذ تم استبدال صور أخرى بها؛ ما أثار أسئلة عديدة حول الجهات التي وقفت وراء العملية برمتها من وضع الصور إلى إزالتها.

وأوضحت وكالة “معا” أن اللافتة عُلّقت في أحد الميادين قرب دوار أنصار غرب مدينة غزة. وكتب عليها: “مصر لن تكل ولن تمل من العمل من أجل أن يكون الشعب الفلسطيني بأفضل حال”، وأسفل هذه العبارة كتب “تحيا مصر”، فيما ظهر على الجدار من خلف اللوحة شعار كبير لحركة حماس.