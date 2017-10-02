في تصريح يدل على “الفجر في الخصومة” قال الكاتب السعودي المعروف محمد آل الشيخ، إن أمنيته الوحيدة التي يريد لها أن تتحقق قبل اعتزاله الكتابة هي سقوط نظام الحكم بقطر.

ودون “آل الشيخ” الكاتب بصحيفة “الجزيرة” السعودية، تغريدة رصدها (وطن) تدل على أن الحقد قد آكل قلوب بعض متصدري الإعلام السعودي:”بعد ان تحققت جميع امنياتي وأهمها على الإطلاق سقوط الاخونج والسروريين -اكرمكم الله – لم يبق لي أمنية الا سقوط #تنظيم_الحمدين وأتقاعد ككاتب..” حسب زعمه.

بعد ان تحققت جميع امنياتي وأهمها على الإطلاق سقوط الاخونج والسروريين -اكرمكم الله – لم يبق لي أمنية الا سقوط #تنظيم_الحمدين وأتقاعد ككاتب.. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) October 1, 2017

وتابع الكاتب السعودي مزاعمه وافتراءته:”يجب على العالم ان يقتنع ان الارهاب لن ينتهي من العالم الا بإسقاط #تنظيم_الحمدين فهما ممولا الارهاب وداعميه ..”

يجب على العالم ان يقتنع ان الارهاب لن ينتهي من العالم الا بإسقاط #تنظيم_الحمدين فهما ممولا الارهاب وداعميه .. — محمد آل الشيخ 🇸🇦 (@alshaikhmhmd) October 2, 2017

وأصبح إعلاميو المملكة في حال يرثى له منذ بدأ الحصار، حيث ظهروا على شكل قطع الشطرنج التي يحركها ابن سلمان وصبيه “دليم” أينما شاؤوا وبما يخدم مصالح النظام، وهؤلام الإعلاميين منهم من أجبر على أمره وأخذ بـ”التطبيل” خوفا من المعتقل، ومنهم من جاء الأمر على هواه وأصبح يهاجم قطر ليل نهار بالصدق مرة والكذب مرات جتى يرضى عنه النظام.

وحتى يومنا هذا لم تنجح جهود إقليمية ودولية في التوصل إلى حل للأزمة الخليجية التي بدأت في 5 يونيو/حزيران الماضي، عندما قطعت السعودية ومصر والإمارات والبحرين، علاقاتها مع قطر، وفرضت عليها حصارا دبلوماسيا واقتصاديا بزعم دعمها للإرهاب، وهو ما نفته الدوحة بدورها، مؤكدة أنها تواجه حملة افتراءات وأكاذيب.