تداول نشطاء مواقع التواصل، مقطعا مصورا التقطته “كاميرا خفية” من داخل أشهر مصنع للدجاج في بريطانيا والذي ينتج أكثر من ثلث إنتاج البلاد من الدجاج، أظهر كارثة حقيقية.

واستطاعت كاميرا خفية لأحد الصحفيين العاملين بـ”الجارديان”، من اختراق مصنع “2Sisters” الشهير الذي يبيع منتجاته من الدجاج لأكبر مراكز تسوق بلندن، حيث قضى الصحفي 12 يوما داخل المصنع كشف خلالهم عن كارثة كبرى.

ووثق صحفي “الجارديان” داخل المصنع البريطاني الذي تتخطى أرباحه 3 مليارات جنيه استرليني، حالات إهمال شديد بالنظافة وتلاعب بتواريخ التعبئة والصلاحية، وكذلك إعادة تغليف دجاج غير مباع، ويلجأ المصنع أيضا لخلط دجاج قديم بآخر جديد.

وفتحت لجنة برلمانية تحقيقا مع مالك المصنع، كما أوقفت مراكز تسوق شهيرة التعامل مع المصنع.

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