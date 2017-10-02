كشفت صحيفة “الخبر” المغربية، بأن حزب العدالة والتنمية “البيجيدي” الحاكم يعيش على وقع فضيحة جنسية جديدة، يحاول قياديه منذ أيام تطويقها، وتتعلق بتورط مستشار جماعي، عن الحزب ذاته، في علاقة جنسية مع سيدة متزوجة وسرقة مبلغ مالي كبير.

وقالت الصحيفة إن الفضيحة دفعت عبد الإله بنكيران الأمين العام للحزب، إلى استنفار أجهزة ” البيجيدي ” من أجل التحقيق في الملف، وعدم كشف فصوله وتسريب معطياته، إلى حين البت فيه.

وكشفت الصحيفة أن معطيات دقيقة، تشير إلى أن بطل الفضيحة يدعى ” ح ل ” وهو في الأربعينيات من عمره، وعضو مجلس جماعة “عامر الشمالية ” الواقعة في النفوذ الترابي لإقليم سيدي سليمان، مضيفة أنه تورط مع سيدة متزوجة، وتقطن في دوار أولاد بلعيد في المنطقة نفسها، في علاقة جنسية استمرت مدة طويلة، مستغلا غياب زوجها الذي يعمل خارج المغرب.

وأوضحت الصحيفة، أن الفضيحة تفجرت لما تقدم زوج السيدة بشكوى إلى الجهات المعنية، بالمحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يتهم فيها شريكة حياته بالخيانة الزوجية وسرقة مبلغ مالي قدره 75 ألف درهم، وهو ما دفع عناصر الشرطة القضائية التابعة للمركز القضائي للدرك الملكي بمنطقة عامر الشمالية إلى فتح تحقيق وإجراء بحث تمهيدي في القضية بأمر من وكيل الملك.

وذكرت الصحيفة أن عناصر الدرك الملكي استمعت بتعمليمات من النيابة العامة، يومي الثلاثاء والأربعاء الماضيين، إلى من المشكتي والمشتكى به، والذي تبين أنه مستشار جماعي عن حزب العدالة والتنمية، وكان كثير التردد على زوجة المشتكي، حيث أوضح الزوج خلال الاستماع إليه، أنه تقدم بشكوى في الموضوع، ووضعها مباشرة بعدما اطلع على صور، تظهر فيها زوجته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” مع عشيقها، وأخرى تبادلها عبر تطيبق واتساب، مشيرا إلى أنه اطلع عليها بعد عودته إلى بيت الزوجية، حيث اكتشف اختفاء المبلغ المالي، ما دفعه إلى وضع أبناءه لدى عائلته من أجل رعايتهم.