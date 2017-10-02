تطبيقاً لقرار الملك السعوديّ سلمان بن عبد العزيز، السماح للنساء بقيادة المركبات، والذي رأى فيه كثيرون أنه يأتي في سياق توجه “آل سعود” إلى “العَلمَنَة” التي نادى بها سفير الإمارات في واشنطن يوسف العتيبة، بدأت تنتشر على مواقع التواصل الإجتماعيّ عديدُ الصور والفيديوهات لمظاهر هذا التوجه.

وفي هذا السياق، نشر مواطن سعودي على موقع “تويتر” صورة له مع زوجته، وهو يساعدها في التدريب على قيادة السيارة.

وكتب المواطن ويدعى فيصل بادغيش “بدأت بتدريب زوجتي في أحد المواقف الخاصة بشكل آمن وقانوني استعداداً للنظام”.

على الجانب الآخر، أظهرت مقاطع فيديو تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعيّ، مجموعة من الشبان يتحرشون بفتاة داخل سيارتها أثناء توقفها في إشارة مرور ووسط سيارات عديدة.

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كما نُشِرَت فيديوهات أظهرت شباناً وفتية سعوديين وهم يطاردون نسوة كُنّ يَقُدنَ سياراتهنّ، بينما احتشد آخرون حول فتاة وتحرّشوا بها، في مشهدٍ صادم.

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وأصدرَ العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، قراراً بالسماح للمراة السعودية بقيادة المركبات.

ونص قرار “سلمان” على تشكيل لجنة ممثلة بكل من وزارات الداخلية والمالية والعمل والتنمية الاجتماعية لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ هذا الأمر ورفع التوصيات خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر واعتبار من 23 من يونيو/ حزيران 2018 موعدا للتنفيذ.