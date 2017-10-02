تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، مقطع فيديو لمواطن سعودي في الخمسينات من عمره يوجه فيه رسالة قوية وحادة بلا خوف للملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توجه الرجل الخمسيني للعاهل السعودي قائلا: ” هذه الرسالة للملك سلمان، هذه الرسالة لك قبل تموت وانا عارف إنك ميت وانا ميت لكن خليني أوصلها لك قبل أن تموت وقبل ان اموت أنا”.

وقال المواطن في رسالته: ” الله لا يوفقك لا إنت ولا ولدك ولا عهدك”، مضيفا “والله على عهدك إنا ذقنا الفقر والنذر والجوع والله لا يوفقك والله لا يسامحك”.

واختتم المواطن السعودي مشيدا بالعاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قائلا: “الملك عبد الله الله يرحمه إنا شفنا الخير على يده، ولكن انت حسبي الله فيك يا شيخ..حسبي الله فيك..إنت ميت وأنا ميت والله لا يوفقك أنت وولدك الدب الداشر اللي راسه مثل جرس الكنيسة”.