تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لشاب كويتي يكشف فيه أسباب وقوف واستماتة غالبية الشعب الكويتي في الدفاع عن قطر ضد دول الحصار، مؤكدا بأن هذا الوقوف عفوي وطبيعي وغير منسق، مشددا على أن الموقف الرسمي يقف على نفس المسافة من جميع دول الخليج.

ووفقا للفيديو الذي رصدته “وطن”، فقد أوضح الشاب الكويتي بأن المتعاطفين مع قطر ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، الأول: ذوي العاطفة، الذين يستذكرون الغزو العراقي للكويت ويعرفون قيمة مجلس التعاون الخليجي، ويعرفون معنى أن يقف الإنسان وحيدا كما هو الحال في قطر ولا يريدون أن يعيش الشعب القطري ولو 1%مما عاشوه هم.

وبحسب الشاب الكويتي فإن القسم الثاني يشمل ذوي المبدأ، مشيرا إلى انهم يميلون إلى أي شيء به صبغة دينية، أو أي شيء يحمل فكر الإخوان المسلمين، مؤكدا بأن هذا الأمر ليس عيبا ويسمح به القانون، وهؤلاء تجدهم أكثر إصرارا في الدفاع وأكثر تزمتا والتزاما في الموقف من الفئة السابقة، لأنه تقودهم القناعة وعقيدة الفكر، التي هي أهم وأفضل من الخوف والعاطفة.

وفيما يتعلق بالقسم الثالث، فهم من أطلق عليهم الشاب الكويتي أصحاب القوة، مؤكدا بأنها أكثر فئة ستدافع عن قطر وتستمر في دفاعها لآخر رمق، لأنهم يعتمدون على مبدأ “الحماية والفزعة” في الدفاع عن قطر ويعتبرون الدفاع عنها هو دفاعا عن الكويت بالضبط، ويعتبرون أن الكويت ستكون مستهدفة بعد قطر ويعتقدون ان الدفاع عن قطر هو خط الدفاع الأول عن الكويت.