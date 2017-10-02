هدد الإعلامي عمرو أديب ـ أحد أبرز أعمدة النظام المصري الإعلامية ـ ، الكاتب القطري عبدالله العذبة رئيس تحرير جريدة (العرب القطرية) بالاختطاف بسبب إساءته لـ السيسي.. حسب قوله.

وقال “أديب” في مقطع متداول له مشيرا لمواقف “العذبة” المناهضة للنظام في مصر: “اتفتح الجراب تعابين وسحالي خرجت وطلع العذبة وغيره”.

وتابع مهددا الكاتب القطري الذي أوجعته كلامته ضد النظام المصري:”حسك عينك تقرب من الريس بتاعنا مش عشان هو السيسي لا عشان هو رئيس مصر .. والطريقة المتدنية دي مش هنسمح بيها .. وبقول لك هتنجاب .. عارف يعني ايه هتنجاب .. مبنسبش حقنا”.

ورد “العذبة” على تهديد “أديب” بتغريدة أرفق بها فيديو التهديد، وعلق عليه ساخرا:”جوز لميس الحديدي يهدد باختطاف عبدالله العذبة لتأكيده أن فيفي عبده أم #السيسي والسيساوية المثالية. ألم يختاروها أما مثالية؟أمر عجيب يا إخوان”

جوز لميس الحديدي يهدد باختطاف عبدالله العذبة لتأكيده أن فيفي عبده أم #السيسي والسيساوية المثالية.

ألم يختاروها أما مثالية؟أمر عجيب يا إخوان🤔 pic.twitter.com/wC9Nkev6l9 — عبدالله العذبة المري (@A_AlAthbah) October 2, 2017

وتابع سخريته من تهديد إعلامي السيسي الأول عمرو أديب قائلا:”امتى هيخطفني جيش المكرونة يا جوز لميس الحديدي؟”