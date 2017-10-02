تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للداعية الإماراتي (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد، خلال رحلة سياحية له في الولايات المتحدة الأمريكية.

 

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “يوسف” في “لوك” جديد يتناسب مع المهمة التي يقوم بها، حيث تخلى عن زيه المعتاد “الدشداش والغترة” مرتديا “تيشرت” وبنطال “جينز”، دون أن ينسى النظارة الكاجوال وبرفقة الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد.

 

وجاءت هذه الصور في وقت لا يزال فيه “يوسف” يحرض على القتال في اليمن ضد الحوثيين لنيل الجنة، في حين يذهب هو للسياحة في الولايات المتحدة.

 

من جانبهم سخر المغردون من “وسيم يوسف” وظهوره بهذه الهيئة، مؤكدين بأنه يعلم أنه لن يدخل الجنة لو في اليمن.

 