تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” صورا للداعية الإماراتي (الأردني الأصل) إمام وخطيب مسجد زايد، وسيم يوسف خلال رحلة سياحية له في الولايات المتحدة الأمريكية.

ووفقا للصور المتداولة التي رصدتها “وطن”، فقد ظهر “يوسف” في “لوك” جديد يتناسب مع المهمة التي يقوم بها، حيث تخلى عن زيه المعتاد “الدشداش والغترة” مرتديا “تيشرت” وبنطال “جينز”، دون أن ينسى النظارة الكاجوال وبرفقة الفنان والملحن الإماراتي فايز السعيد.

وسيم يوسف يحرض على القتال في اليمن ثم يذهب إلى أمريكا للتفسح والتفرج، فلمَ لا يذهب إلى مواجهة الحوثيين لعله يقتل على أيديهم ويدخل الجنة؟ 😂 pic.twitter.com/e2bxt5lLNN — أ.د. عبد الله الشمري (@JAlArb) October 1, 2017

وجاءت هذه الصور في وقت لا يزال فيه “يوسف” يحرض على القتال في اليمن ضد الحوثيين لنيل الجنة، في حين يذهب هو للسياحة في الولايات المتحدة.

من جانبهم سخر المغردون من “وسيم يوسف” وظهوره بهذه الهيئة، مؤكدين بأنه يعلم أنه لن يدخل الجنة لو قتل في اليمن.

يعلم جيداً أنه اذا قتل فلن يقتل شهيداً…. — الموحد (@Mowahiedd) October 1, 2017

وسيم والجنة عدوان الا برحمة رب العالمين — Sham (@Alrabab64) October 2, 2017

خليه يجي وحنا نزغبه لين ندخله الجنة زغب — John Ghoronoy (@newrshad3) October 2, 2017