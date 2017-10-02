تداول ناشطون سعوديون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو لجندي سعودي مرابط على الحد الجنوبي في مواجهة الحوثيين يوجه فيه مناشدة بإعادة جنسيته إليه بعد أن وصلته رسالة بسحب جنسيته منه دون سابق إنذار على الرغم من تواجده على الجبهة.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد صرح المجند قائلا: “أناشد محمد بن سلمان وانا في الحد الجنوبي، قبل أمس وصلتني رسالة بسحب الجنسية وأنا ما اعلم عنها”، مضيفا “جائتني الرسالة بسحب الجنسية وأنا ما أدري على أي أساس”.

وتابع: “أناشد وزير الداخلية إنو يشوفلي حل، لا يوجد عندهم أي سبب أنهم يسحبون الجنسية ولا شي، أنا ما راح أترك الوطن وخدام للوطن، أهم شي رجعولي جنسيتي وجنسية أهلي”.

واختتم قائلا: “تكفى يا سيدي صاحب السمو الملكي محمد بن سلمان وتكفى يا سيدي عبد العزيز بن سعود بن نايف”، معلنا رقم هاتفه للتواصل معه.