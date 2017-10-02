قدم مواطن سعودي يدعى “سعود عوض” اعتذاره للعاهل السعودي الملك سلمان وولي عهده محمد، بعد انتشار فيديو له قبل يومين يسب فيه الملك وولي عهده وينتقدهم بأسلوب مهين، ما دفع النشطاء للتساءل عن سبب تراجع هذا المواطن.

وكان “سعود العوض” المواطن الخمسيني، قد وجه قبل يومين كلمة قوية للعاهل السعودي قائلا: ” هذه الرسالة للملك سلمان، هذه الرسالة لك قبل تموت وانا عارف إنك ميت وانا ميت لكن خليني أوصلها لك قبل أن تموت وقبل ان اموت أنا”.

وأضاف في رسالته: ” الله لا يوفقك لا إنت ولا ولدك ولا عهدك”، مضيفا “والله على عهدك إنا ذقنا الفقر والنذر والجوع والله لا يوفقك والله لا يسامحك”.

واختتم المواطن السعودي مشيدا بالعاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قائلا: “الملك عبد الله الله يرحمه إنا شفنا الخير على يده، ولكن انت حسبي الله فيك يا شيخ..حسبي الله فيك..إنت ميت وأنا ميت والله لا يوفقك أنت وولدك الدب الداشر اللي راسه مثل جرس الكنيسة”.

والمفاجئ هو خروج المواطن “سعود” اليوم في مقطع جديد مصور، اعتذر فيه عن المقطع السابق والإساءة للملك وولي العهد، متهما في الوقت ذاته #غانم_الدوسري الإعلامي السعودي الساخر بأنه السبب في المقطع الأول مشيرا أنه كان متأثرا بفيديوهات “الدوسري” التي كان يبثها عبر صفحته بتويتر.

ورجح نشطاء أن يكون المواطن “سعود عوض” قد تعرض لضغط أو تهديد بعد انتشار مقطعه المصور أجبره على التراجع والاعتذار، خاصة وأن النظام السعودي الان لا يرحم أي أحد ولا مجال لديه لكلمة انتقاد واحدة والسجون الممتلئة بالدعاة والساسة والمفكرين خير شاهد ودليل.

شاهد..

برأيكم هل تراجع من تلقاء نفسه أم تعرض للتهديد؟

مواطن يعتذر للملك سلمان بعد إساءته له تحت تأثير مقاطع غانم الدوسري!https://t.co/i4a5L9kLDe — شؤون عربية (@Arabaffairstv) October 2, 2017

من جانبهم، أكد المغردون بأن فيديو الاعتذار الذي نشره المواطن السعودي “سعود عوض”، تم تسجيله في مبنى المباحث بعد اعتقاله، مشيرين بأنه لم يقل هذا الكلام إلا بعد تعرضه للتعذيب والضرب وإجباره على تسجيل هذا الفيديو.

غانم الدوسرى شربه حاجة صفرا و خلاه يقول كلام وحش عن الملك و بعد ما فاق فى المخفر اعتذر و هذا من شيم اللئام — كونت دى قرموطيان (@Mohamed25639486) October 2, 2017

الهروات وما ادراك ما الهروات — سفرنى ع اي بلد (@zekoboss1) October 2, 2017

وكان المعارض السعودي غانم الدوسري قد نشر مقطع فيديو للمواطن “سعود عوض” في الخمسينات من عمره يوجه فيه رسالة قوية وحادة بلا خوف للملك سلمان بن عبد العزيز.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد توجه “عوض” للعاهل السعودي قائلا: ” هذه الرسالة للملك سلمان، هذه الرسالة لك قبل تموت وانا عارف إنك ميت وانا ميت لكن خليني أوصلها لك قبل أن تموت وقبل ان اموت أنا”.

وقال في رسالته: ” الله لا يوفقك لا إنت ولا ولدك ولا عهدك”، مضيفا “والله على عهدك إنا ذقنا الفقر والنذر والجوع والله لا يوفقك والله لا يسامحك”.

واختتم مشيدا بالعاهل الراحل الملك عبد الله بن عبد العزيز قائلا: “الملك عبد الله الله يرحمه إنا شفنا الخير على يده، ولكن انت حسبي الله فيك يا شيخ..حسبي الله فيك..إنت ميت وأنا ميت والله لا يوفقك أنت وولدك الدب الداشر اللي راسه مثل جرس الكنيسة”.