في واقعة تكشف غيابه عن الواقع ، قال العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن أبوابه وهواتفه مفتوحة لأي مواطن لديه أي رأي في مصلحة الدين والوطن، قائلا: “رحم الله من أهدى إلي عيوبي”.

وقال الملك سلمان في كلمة له خلال تدشينه في قصر السلام بمدينة جدة مجموعة من المشروعات السكنية والتنموية ونشرت نصها وكالة الأنباء السعودية (واس)، حفل التدشين: “والحمد لله هذه من نعم الله على هذه البلاد وأهلها، فلذلك موجود الثروة والحمد لله، لكن وجود الأمن والاستقرار، قبل كل شيء”.

وأردف: “كلمة أكررها دائماً، رحم الله من أهدى لي عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني المواطنين، وهم يسمعونني الآن، أي شي فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الشريفين الذين نحن كلنا خداما لها، فأهلاً وسهلاً بكم”.

وأضاف: “أكرر: أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وأذاننا صاغية لكل مواطن”.

يشار إلى ان المملكة العربية السعودية تشهد حملة قمع غير مسبوقة في عدد من الدعاة والمفكرين والأكاديميين طالت نحو 40 منهم خلال أسبوعين، وكان على رأسهم الداعية سلمان العودة وعوض القرني وعلي العمري بالإضافة للمفكر الاقتصادي عام الزامل.