عبر الأمير السعودي سعود آل سعود عن غضبه من حالة الإنفلات الأخلاقي التي تشهدها المملكة العربية السعودية بعد القرارات الأخيرة المتعلقة بالتحول نحو “العلمانية” تضمنت السماح للمرأة بالمشاركة في الاحتفال بالعيد الوطني وقيادة السيارة وما صاحب تلك القرارات من الظهور العلني ولأول مرة لفعاليات كانت “محرمة” سابقا.

وقال “آل سعود” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها مقطع فيديو لراقصة عارية تؤدي رقصة في “فعالية براق” التي أقيمت في فندق الريتز كارلتون في العاصمة الرياض: “هذا منكر لايرضاه الله إلى هذا الحد وصلنا؟ راقصة في فعالية براق التي اقيمت في فندق الريتز كارلتون بالرياض28-30 سبتمبر”.

هذا منكر لايرضاه الله

إلى هذا الحد وصلنا؟

راقصة في فعالية براق التي اقيمت في فندق الريتز كارلتون بالرياض28-30 سبتمبرpic.twitter.com/aFiavD7jis — سعود آل سعود (@sfaiksa) October 2, 2017

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي غصت بالاستهجان والانتقادات غير المسبوقة للاحتفال باليوم الوطني السعودي، الذي عاشته المملكة يوم السبت الماضي، وكأن المملكة كانت محتلة وخرجت من الاحتلال يوم السبت الماضي فقط، رغم أن هذه هي الذكرى 87 لتوحيد أقاليم البلاد، تحت اسم المملكة العربية السعودية.

وقد تصدر وسم #الوطنيه_ليست_بالمعاصي الرقم الأول سعوديا والخامس عالميا لشدة تداوله. وذلك اعتراضا على نزول الشباب والفتيات الى الشوارع في العاصمة الرياض، وغيرها من المدن والرقص واللهو فيها حتى وقت متأخر ليلا، في صورة لم تعتدها البلاد في تاريخها. وأرجع بعضهم السبب لسماح هيئة الترفيه للمرأة بالمشاركة، وعدم الفصل بين الذكور والإناث.

وعرض كثير من هؤلاء المنتقدين السعوديين صوّرا عبر “سناب شات” لمقاطع فيديو، تم تداولها من قبل الآلاف على تويتر، منتقدين فكرة الاختلاط والأغاني والرقص وسط الشوارع، حيث قال بعضهم “لا أصدق أن ما أراه يحصل في المملكة”!

وشهدت مدن ومناطق السعودية المختلفة احتفالات وفعاليات على جميع الأصعدة، الفنية والاجتماعية والثقافية والرياضة، حيث تزينت الشوارع والمنازل باللون الأخضر وبصور الملك سلمان وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

كما أنه سمح للمرأة، للمرة الأولى في التاريخ، بدخول الاستادات الرياضية والاحتفال والاختلاط، في المملكة المتشددة، والتي تعتبر هذه الفعاليات كفرا وجهرا بالمعاصي.