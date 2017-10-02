كشفت وسائل إعلام سودانية، أن الشرطة السودانية في منطقة “الكلاكلة” جنوب العاصمة السودانية الخرطوم القت القبض على الداعية السلفي مزمل فقيري، أشهر الوهابيين الداعمين للحكومة السعودية في السودان، بتهمة الردة والإساءة للرسول صلى الله عليه وسلم وآل البيت والصحابة، بالإضافة إلى تكفيره لأصحاب المنهج الصوفي، وذلك لتلفظه بألفاظ بذيئة ومشينة في حقهم حسب البلاغ المقيد ضده بالرقم 362 2017 لدى الشرطة السودانية.

ودرج “فقيري “على تكفير الطرق الصوفية بالسودان منذ فترة طويلة من خلال ندوات مفتوحة في الشوارع وباحات الجامعات السودانية، غير أنه تحول إلى داعم و مبرر للسلطات السعودية في حملة الاعتقالات التي قامت بها لعدد من الشيوخ ومن بينهم الداعية سلمان العودة.

وظهر فقيري في أكثر من فيديو وهو يدعم السلطات السعودية، ويري ان من حق المملكة ان تعتقل من تشاء من مواطنيها طالما يهددون أمنها،على حد تعبيره.

وأعتبر فقيري ان الشيخ سلمان العودة محرضا على حدوث ربيع عربي في السعودية، وقال “هي دعوة للخروج على الحاكم”، وعبر عن سعادته لاعتقال العودة. وفي الفيديو نفسه، ووصف فقيري الداعية الصوفية علي الجفري بـ “المشرك والبليد”.