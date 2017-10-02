ذكرت صحيفة “ذا صن” الانجليزية، أن أسطورة المصارعة الحرة “مارتي جانيتي” أثار ضجة كبيرة، بعد نشره تغريدةً استفسر من خلالها عن رأي الناس في ممارسته علاقة غير مشروعة مع ابنته، بعد اكتشاف أنها لا تحمل بصمته الوراثية وأنها ليست ابنته.

وقال “مايكلز” إنه هو وابنته “بيانكا” أقاما علاقة غير مشروعة منذ عدة أشهر، وبعد إجراء اختبار الحمض النووي لها اكتشف انها ليست ابنته البيولوجية.

وسأل أسطورة المصارعة الحرة متابعيه أن ينصحوه بشأن الارتباط بها بشكل رسمي، وإذا كان من المستحسن أن يكمل علاقته معها أم لا.

وبعد تعرضه لهجوم شديد من الجمهور حذف الأسطورة السابق التغريدة من صفحته بالموقع، ولكن وسائل الاعلام كانت قد حصلت على نسخة منها قبل أن يحذفها.

وكان أسطورة المصارعة الحرة نشر عدداً من التغريدات وصف فيها ابنته بأنها شديدة الجمال والأنوثة.

وهذه ليست المرة الأولى التى يعلن فيها أسطورة المصارعة إقامته علاقة غير مشروعة بأحد أفراد أسرته، حيث أنه أفصح لأحد البرامج التليفزيونية فى عام 2013، إقامته علاقة مع ابنته البالغة من العمر 12 عاماً.

يُشار إلى أنّ أسطورة المصارعة الحرة السابق “ريك فلير” اعترف بأنّه مارس الجنس مع 10 آلاف سيدة، معبّراً عن أنه “لا يفخر بذلك التاريخ الملطخ بالفضائح”.

وذكر انه تزوج وطلق أربع مرات خلال حياته، مشيراً إلى أنه الأن يُحبّ واحدة فقط.