أكدت وسائل إعلام سعودية بأن السلطات رفعت الحظر عن القنوات السعودية الرسمية لبث الحفلات الغنائية بجميع أنواعها.

وقالت صحيفة “الوطن” السعودية في تدوينة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” #عاجل القناة الثقافية #السعودية تبدأ من منتصف الليلة بث الحفلات الغنائية والبداية لسيدة الغناء العربي أم كلثوم” .

#عاجل

القناة الثقافية #السعودية تبدأ من منتصف الليلة بث الحفلات الغنائية والبداية لسيدة الغناء العربي "أم كلثوم " . — جريدة الوطن السعودية (@AlwatanSA) October 2, 2017

وجاء ذلك، في إطار تحول سريع ومفاجىء من قبل المملكة العربية السعودية في التحول نحو “العلمانية”، بعد سلسلة قرارات بدأت بالسماح للمرأة السعودية بالمشاركة في احتفالات العيد الوطني الـ87، تلاه قرارا بالسماح لهن بقيادة السيارة، وكذلك ظهور راقصات في فندق “الريتز كارلتون” في الرياض.

ويأتي هذا السماح بإذاعة الحفلات الغنائية بعد امتناع القنوات الرسمية من بثها لعقود التزاما بالفتاوى الصادرة عن هيئة كبار العلماء، ومفتي المملكة عبد العزيز آل الشيخ.

وكان مفتي المملكة عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ قد حسم في كانون ثاني/يناير الماضي الجدل الدائر في المملكة بشأن الترخيص للحفلات الغنائية وإعداد دور سينما بتأكيده حرمة الاثنين “لما ينطويان عليه من مفسدة للأخلاق والقيم”.

وفي تعليقه على إعلان “هيئة الترفيه” في المملكة الترخيص بالحفلات الغنائية ودراسة إنشاء دور السينما حذر آل الشيخ ـوهو رئيس هيئة كبار العلماء ورئيس اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكةـ من أن الحفلات الغنائية والسينما “لا خير فيها وضرر وفساد، كله مفسد للأخلاق ومدمر للقيم ومدعاة لاختلاط الجنسين”.

وقال آل الشيخ في برنامجه الأسبوعي “مع سماحة المفتي” الذي يبث على قناة المجد الفضائية “أرجو أن يوفق الجميع للخير، نعلم أن الحفلات الغنائية والسينما فساد”، مشيرا إلى أن السينما قد تعرض أفلاما ماجنة وخليعة وفاسدة وإلحادية، فهي تعتمد على أفلام تستورد من خارج البلاد لتغير ثقافتنا.

وشدد مفتي السعودية على أن الحفلات الغنائية لا خير فيها، فالترفيه بالأغاني ليل نهار، وفتح صالات السينما في كل الأوقات هما مدعاة لاختلاط الجنسين، أولا سيقال تخصيص أماكن للنساء، ثم يصبح الجميع رجالا ونساء في منطقة واحدة، فهذا كله مفسد للأخلاق ومدمر للقيم.

كما لفت آل الشيخ إلى أن “الترفيه بالقنوات والوسائل الثقافية والعلمية لا بأس بها وهو طيب”. ودعا إلى “أن يوفق الله القائمين على هيئة الترفيه بأن يحولوها من سوء إلى حسن، وألا يفتحوا للشر أبوابا، وأن يحفظ بلادنا من كل سوء، وأن يوفقنا لكل ما يحبه ويرضاه”.

يشار إلى أن حساب “كشكول” على موقع التدوين المصغر “تويتر”، قد كشف بأن ولي العهد السعودي سيلغي “هيئة كبار العلماء”، مع الاحتفاظ بمنصب المفتي فقط، مع تقليص صلاحياته كما هو معمول في مصر.

وقال “كشكول” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، تعليقا على مناقشة مجلس الشورى إقرار قانون يعاقب كل من يمس بالعقيدة أو يخرج على الحاكم ويسيء للمفتي بالحبس 10 سنوات: ” ستلغى هيئة كبار العلماء قريبا. وسيبقى منصب المفتي كما هو المعمول به في مصر”.