تعليقا على الجدل المثار في مصر بشأن حفل “الشواذ” الذي أقيم مؤخرا بالقاهرة، أكد وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس، أن المصريين القدماء كانوا يرفضون الشذوذ الجنسى، مشيرًا إلى أن البردية التي أثارت الجدل مؤخرا والخاصة بالملك بيبى الثانى، وتكرارها مرتين، يؤكد أنها كانت لتوعية المصريين، وليس لتأصيل الموضوع.

وقال «حواس» إن البردية أشارت إلى أن الملك “ببيى الثاني”، الذي حكم مصر وهو يبلغ من العمر 8 سنوات، وتوفى في سن 98 عاما، كان يخرج ليلًا من القصر، ويأخد سلم وينزل به داخل بيت قائد الجيش ويعود الفجر، لافتا إلى أن تلك البردية كتبت بالهيراطقية مرتين، وكتب عنها عالم الآثار بريكن وشرحها.

وأضاف حواس، أن المصريين القدماء كانوا مستائين من فعل الملك، ولذلك قاموا بتكرار القصة مرتين، لتوعية الناس وتحذيرهم من هذا العمل غير اللائق.

وتابع: «علماء الآثار الأجانب كانوا عند رؤية مشاهد التصاق الأخوين ببعض، ومشهد أخناتون عند تقبيله أولاده كانوا يقولون ويعتقدون أن هذا شذوذ، ولكنى أوضح لهم أن هذا غير صحيح، لأن تقبيل البنات والأولاد الصغار عادة مصرية أصيلة».