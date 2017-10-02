نشر الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” ، صورا لكل من الشيخ آل ثاني أمير والرئيس التركي ، أثناء ممارستهما حياتهم الطبيعية وسط أبناء شعبهم في الشوارع والأسواق، متحديا زعماء أن يفعلوا نفس الأمر.

 

ونشر “ريان” في تغريدة على حائط الخاص به رصدها (وطن) صورا أظهرت الأمير تميم وهو يتجول بالمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، وأخرى للرئيس التركي وهو يتسوق الملابس لحقيدته بنفسه في أحد المراكز التجارية بتركيا، وعلق عليها قائلا:”أتحدى زعماء دول الحصار التسوق والنزول الى الشارع بين أبناء شعوبهم # # # #مصر”

 

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، منذ أيام مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يتسوق في إحدى المتاجر ليشتري بنفسه هدية حفيدته “جنان آيبوكه” التي ولدت في أغسطس/آب الماضي.