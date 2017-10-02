نشر الإعلامي والمذيع المعروف بقناة “الجزيرة” جمال ريان، صورا لكل من الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أثناء ممارستهما حياتهم الطبيعية وسط أبناء شعبهم في الشوارع والأسواق، متحديا زعماء دول الحصار أن يفعلوا نفس الأمر.

ونشر “ريان” في تغريدة على حائط تويتر الخاص به رصدها (وطن) صورا أظهرت الأمير تميم وهو يتجول بالمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا)، وأخرى للرئيس التركي وهو يتسوق الملابس لحقيدته بنفسه في أحد المراكز التجارية بتركيا، وعلق عليها قائلا:”أتحدى زعماء دول الحصار التسوق والنزول الى الشارع بين أبناء شعوبهم #السعودية #الامارات #البحرين #مصر”

وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، منذ أيام مقطع فيديو للرئيس التركي رجب طيب أردوغان وهو يتسوق في إحدى المتاجر ليشتري بنفسه هدية حفيدته “جنان آيبوكه” التي ولدت في أغسطس/آب الماضي.