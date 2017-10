أكدت السفيرة الأميركية السابقة في قطر، دانا شيل سميث، أنها كانت تشعر بالأمان أكثر خلال تواجدها في قطر أكثر من الولايات المتحدة، وذلك في إطار تعليقها على هجوم لاس فيغاس، الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.

وقالت “سميث” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” “ما الذي يحتاجه هذا البلد لفعل شيء حيال الأسلحة؟ التعازي بالطبع، لكنها لا تكفي”.

What will it take for this country to do something about guns? Condolences of course, but it’s not enough.

— Dana Shell Smith (@AmbDana) October 2, 2017