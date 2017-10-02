أكدت السفيرة الأميركية السابقة في ، دانا شيل سميث، أنها كانت تشعر بالأمان أكثر خلال تواجدها في أكثر من الولايات المتحدة، وذلك في إطار تعليقها على ، الذي أودى بحياة أكثر من 50 شخصا وإصابة نحو 500 آخرين.

 

وقالت “سميث” في تدوينات لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “” رصدتها “وطن”:” “ما الذي يحتاجه هذا البلد لفعل شيء حيال الأسلحة؟ التعازي بالطبع، لكنها لا تكفي”.

 

وأضافت في تغريدة أخرى قائلة: “العائلة وجميع الأصدقاء قلقون على وجودي في الشرق الأوسط، لكن، بصراحة، كنت أشعر هناك بالأمان أكثر”.

 

يذكر أن دانا شيل سميث، شغلت منصب سفيرة الولايات المتحدة في قطر بين أعوام 2014 و2017.