أعلنت وزارة الداخلية السعودية الاثنين أنها نفذت حكم إعدام في منطقة الرياض بحق مواطن، مما يرفع عدد الإعدامات التي نفذتها السلطات منذ بداية العام الجاري إلى مئة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أنه تم تنفيذ حكم الإعدام في محافظة القويعية بمنطقة الرياض بحق معجب بن جبهان بن علي آل عاطف القحطاني، بعد إدانته بقتل عائض بن مسفر بن عائض القحطاني بإطلاق النار عليه بسبب خلاف بينهما، مما أدى إلى وفاته.

ونددت منظمة العفو الدولية في بيان بما وصفتها حمّى الإعدامات لدى الحكومة السعودية، خصوصا منذ يوليو/تموز 2017 مع “معدل خمسة أشخاص يعدمون كل أسبوع”.

كما ذكر تقرير للمنظمة أن العديد ممن حكم عليهم بالإعدام خضعوا لمحاكمات غير عادلة، وكثيرا ما يدانون على أساس اعترافات تؤخذ منهم تحت التعذيب. وأشارت المنظمة إلى أن الرياض تتخذ عقوبة الإعدام أداة لسحق المعارضة وقمع الأقليات.

يشار إلى أن تنفيذ حكم الإعدام رقم مئة يأتي في وقت تكثف فيه المملكة الإعلان عما تعتبرها “إصلاحات سياسية واقتصادية واجتماعية”.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن بيانات رسمية أن الرياض أعدمت 153 شخصا عام 2016، مشيرة إلى أن السعودية تأتي بعد الصين وإيران ضمن أكثر دول العالم التي تطبق حكم الإعدام.