أكد حساب “العهد الجديد” الشهير بتويتر، أن “ابن سلمان” يسعى جاهدا الآن لطمس آثر الدعاة والمعارضين المعتقلين وتغييبهم بالسجون فترة كبيرة حتى يناسهم الناس.. حسب وصفه.

ورصد (وطن) تغريدة دونها “العهد الجديد” على حائط تويتر الخاص به، جاء نصها:”ينوي محمد بن سلمان تغييب المعتقلين في غيابات السجون (حتى ينساهم الناس ويطمس أثرهم) من خلال إصدار أحكام بحقهم تصل إلى ثلاثين سنة أو أكثر.”

ينوي محمد بن سلمان تغييب المعتقلين في غيابات السجون (حتى ينساهم الناس ويطمس أثرهم) من خلال إصدار أحكام بحقهم تصل إلى ثلاثين سنة أو أكثر. — العهد الجديد (@Ahdjadid) October 2, 2017

ومما كشفه حساب “العهد الجديد” قبل ذلك، أن اعتقال الداعيتين سلمان العودة وعوض القرني جاء بعد اتصال من ولي عهد ابو ظبي محمد بن زايد بولي العهد السعودي محمد بن سلمان وذلك على إثر انزعاجه من الاتصال الذي تم بينه وبين أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وتشديده على ضرورة معاقبة كل من أيد هذا الاتصال.

وقال “العهد الجديد” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” نما إلى علم العهد الجديد أن سلمان العودة وعوض القرني قد تم نقلهما إلى سجن جدة، المفارقة أنهما نقلا إلى ذات المدينة التي يقيم فيها ابن سلمان!”.

وأضاف في تدوينة اخرى: “جاءت حملة الاعتقالات بعد اتصال تلقاه MBS من MBZ (إثر انزعاج الأخير من إتصال تميم) وطلب منه اعتقال من أيد هذا الاتصال وليكون هذا إرعابا لغيره”.

وكان الداعية سلمان العودة الذي رفض تعليمات بالإساءة لقطر قد غرد مرحبا بالاتصال الذي تم بين القيادتين السعودية والقطرية بوساطة أمريكية قائلا: “ربنا لك الحمد لا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك.. اللهم ألف بين قلوبهم لما فيه خير شعوبهم”.