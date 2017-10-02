أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الاثنين، عن انقطاع الاتصال مع 12 إسرائيليا في أعقاب هجوم “لاس فيغاس” الذي قتل فيه ما لا يقل عن 58 قتيلا وأكثر من 500 جريح.

واعلنت وكالة أعماق، التابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش)، مسؤولية التنظيم عن إطلاق الهجوم.

وقالت “أعماق”: “منفذ هجوم لاس فيغاس هو جندي لـ(الدولة الإسلامية) ونفذ العملية استجابةً لنداءات استهداف دول التحالف”.

ونقلت وكالة أعماق عن مصدر أمني قوله إن منفذ الهجوم “اعتنق الإسلام قبل عدة أشهر”.

وأعلن مسؤول شرطة لاس فيغاس، جوزف لومباردو، أن ستيفن بادوك منفذ عملية إطلاق النار، انتحر قبل وصول قوات الأمن إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها بولاية نيفادا غربي الولايات المتحدة.

وفتح المسلح النار أثناء مهرجان لموسيقى الريف في فندق “ماندالاي باي” قرب مطار ماكاران الدولي بمدينة لاس فيغاس، وعثرت الشرطة على 8 بنادق آلية في غرفته بالفندق.

وقال لومباردو، إن مطلق النار في لاس فيغاس من سكان المدينة، وشن الهجوم بمفرده ولا يعتقد أنه مرتبط بأي جماعة متشددة.

وأوضح أن إطلاق النار جاء من الطابق 32 من الفندق، حيث قتل المسلح، فيما لم تكشف الشرطة معلومات تشير إلى الدافع وراء إطلاق النار.

وأشار لومباردو إلى أن السلطات تبحث عن امرأة قالوا إن اسمها ماريلو دانلي، ولم يفصح لومباردو عما إذا كان يشتبه بضلوعها في الهجوم، لكنه وصفها بأنها “رفيقة” للمهاجم.

ونفى لومباردو شائعات عن إطلاق نار أو تفجيرات أو سيارات ملغومة في أماكن