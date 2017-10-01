كشف الكاتب الصحفي القطري عبد الله الملا، أن السلطات أوقفت صرف البدلات لجنودها من القوات البرية في المنطقة الشرقية بعد اكتشاف السلطات تواصلهم مع أبناء عمومتهم في ورفضهم للحصار الجائر التي تفرضه الدول الأربع ضد الدوحة.

 

وقال “الملا” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وزارة الدفاع #السعودية تؤخر صرف البدلات عن العسكريين بالمنطقة الشرقية بعد اكتشاف أن بعضهم تواصلوا مع أبناء عمومتهم في #قطر وأكدوا رفض الحصار”.

واضاف في تغريدة أخرى: ” ليس كل العسكريين تم عقابهم بل فقط القوات البرية وهذا الهاشتاق .. #تأخر_صرف_البدلات_وزارة_الدفاع وفي القانون العسكري يعاقب الجميع لخطأ البعض”.

وكان جنود سعوديون قد أطلقوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاجا بعنوان: “#تأخر_صرف_البدلات_وزارة_الدفاع”، استنكروا فيه هذا الإجراء من قبل سلطات بلادهم، في حين تضامن معهم آلاف المغردين الذين أكدوا بان صرف البدائل للجنود اولى من صرفها على القبائل لإحداث فتنة، في سبيل مواجهة قطر التي فشلت المملكة في إخضاعها بشتى الطرق.