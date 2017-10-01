كشف الكاتب الصحفي القطري عبد الله الملا، أن السلطات السعودية أوقفت صرف البدلات لجنودها من القوات البرية في المنطقة الشرقية بعد اكتشاف السلطات تواصلهم مع أبناء عمومتهم في قطر ورفضهم للحصار الجائر التي تفرضه الدول الأربع ضد الدوحة.

وقال “الملا” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:” وزارة الدفاع #السعودية تؤخر صرف البدلات عن العسكريين بالمنطقة الشرقية بعد اكتشاف أن بعضهم تواصلوا مع أبناء عمومتهم في #قطر وأكدوا رفض الحصار”.

وزارة الدفاع #السعودية تؤخر صرف البدلات عن العسكريين بالمنطقة الشرقية

بعد اكتشاف أن بعضهم تواصلوا مع أبناء عمومتهم في #قطر وأكدوا رفض الحصار — عبدالله الملا #قطر (@q6r) September 30, 2017

واضاف في تغريدة أخرى: ” ليس كل العسكريين تم عقابهم بل فقط القوات البرية وهذا الهاشتاق .. #تأخر_صرف_البدلات_وزارة_الدفاع وفي القانون العسكري يعاقب الجميع لخطأ البعض”.

ليس كل العسكريين تم عقابهم بل فقط القوات البرية

وهذا الهاشتاق ..#تأخر_صرف_البدلات_وزارة_الدفاع

وفي القانون العسكري يعاقب الجميع لخطأ البعض🙂 — عبدالله الملا #قطر (@q6r) September 30, 2017

وكان جنود سعوديون قد أطلقوا عبر موقع التدوين المصغر “تويتر”، هاشتاجا بعنوان: “#تأخر_صرف_البدلات_وزارة_الدفاع”، استنكروا فيه هذا الإجراء من قبل سلطات بلادهم، في حين تضامن معهم آلاف المغردين الذين أكدوا بان صرف البدائل للجنود اولى من صرفها على القبائل لإحداث فتنة، في سبيل مواجهة قطر التي فشلت المملكة في إخضاعها بشتى الطرق.

#تأخر_صرف_البدلات_وزارة_الدفاع راحت فلوسكم على تجمع القبائل الله يعينكم — Maryam Al-Thani (@memialthani) September 30, 2017

#تاخر_صرف_البدلات_وزاره_الدفاع#البدلات فليشهد الزمن سماح المرأه بالقياده ووزارةالدفاع لم تنصف ابطال البريه الذين لم يستلموالاثر الرجعي — عسكري ولي الفخر (@askri_m_3) September 30, 2017

#تأخر_صرف_البدلات_وزارة_الدفاع البحريه جده لا حس ولا خبر. — &..fawaz Alotibi;;& (@fwz2468000) September 30, 2017

#تأخر_صرف_البدلات_وزارة_الدفاع

صرفوها على تجمع القبايل راجعوهم الشهر الجاي هذا اذا #دليم ماطلع لكم بطلعه جديده @saudq1978 — KAMA (@sindk4mindk) September 30, 2017