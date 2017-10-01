قالت الحقوقية إن السلطات المصرية ستخضع ستة قبض عليهم الأسبوع الماضي لكشوف شرجية قسرية لمعرفة إذا ما كانوا مثليين جنسيا.

 

وألقت الشرطة القبض على الرجال الستة ووجهت لهم تهمة “التحريض على الفسق والفجور” في إطار حملة أمنية لملاحقة من تشتبه في “ممارستهم ” بعد أن رفع أشخاص علم والمتحولين جنسيا، وهو راية بها ألوان قوس قزح، في حفل موسيقي بالقاهرة لفرقة “مشروع ليلى” اللبنانية.

 

وقالت مصادر قضائية لرويترز إن من توجه إليه مثل هذه التهم في يخضع لكشف طبي بقرار من النيابة العامة، وأن “مزاعم أو إهانة من يوقع عليهم الكشف الطبي أكاذيب لا تستحق الرد عليها. الكشوف يجريها طبيب شرعي أدى القسم على أن يحترم مهنته وميثاق شرفها”.

 

إلا أن منظمة العفو الدولية تقول إن الكشوف تشكل عنفا جنسيا وانتهاكا للقانون الدولي الذي يمنع التعذيب وإساءة المعاملة.

 