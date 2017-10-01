حذر خبير سعودي وأستاذ في المناخ من احتمالية تعرض المملكة لزلازل محسوسة خلال العقود المقبلة، لافتا إلى تاريخ سابق من الهزات الأرضية التي تعرضت لها على مدار تاريخ المنطقة.

 

‏وقال المسند عبر حسابه على تويتر إن “ ليست بمنأى عن الزلازل، وعبر التاريخ المرصود من عام 112م وحتى الآن حدثت 235 هزةً محسوسة في وسط الجزيرة العربية فقط”.

‏‏وأضاف “حدثت 12 هزة في الفترة نفسها بقوة 6 درجات نجم عنها أضرار مختلفة، ومؤشرات البيانات الإحصائية العلمية الجيولوجية توحي أن أقوى متوقع خلال 50 سنة قادمة في السعودية ستبلغ قوته 6.5 درجة”.

‏ووجه المسند اقتراحا ‏بعيدا عن دقة الدراسات العلمية في هذا الشأن، للجهات ذات العلاقة بأن يخصص حصتين في السنة لتدريب الطلاب ‏في المدارس عن كيفية مواجهة الزلازل، وإخلاء المباني، ‏وذلك بشكل سنوي.